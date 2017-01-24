Президент Молдовы Додон заявил, что посетит Киев

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что третий или четвертый официальный визит совершит в Бухарест или Киев, сообщает Sputnik Молдова.

"Третий и четвертый визит я совершу к соседям, либо в Бухарест, либо в Киев. Позже мы посоветуемся и решим ", — отметил Додон.

Говоря о наличии в Молдове пропаганды присоединения страны к Румынии, Додон сообщил, что не выступает против румын и Румынии, но является противником унионизма.

"Ничего не имею против румынского государства. Я не антирумын, я антиунионист", — сказал Додон.

По его словам, если до сего дня президенту Молдовы советовали из-за рубежа, как себя вести, то теперь все изменится.

"У нас в стране есть госучреждения, которые в состоянии оценить действия президента. Друзья за Прутом, давайте уважать друг друга. Как говорится, брат братом, но каждый — хозяин в своем доме. Последние восемь лет руководство государства не реагировало на унионистские заявления. Теперь же все будет иначе", — отметил Додон.

Он добавил, что выступает за закрытие в стране организаций, выступающих за вхождение Молдовы в состав Румынии.

"В Румынии, кстати говоря, есть закон, который запрещает антигосударственную пропаганду", — сказал Додон.

Ранее Додон заявлял, что никто в Молдавии сейчас не пойдет на официальное признание Крыма российским из-за необходимости выстраивания дружеских отношений с Украиной и решения проблемы Приднестровья.