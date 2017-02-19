Расмуссен: ЕС и США нужно уделять больше внимания реализации "Минска"

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Европе нужно пересмотреть свои отношения с США по совместной безопасности и осознать, что "свобода не является бесплатной", передает DW.

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По его словам, и Брюсселю, и Вашингтону следует уделять больше внимания и ресурсов реализации минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Нормандский формат — лучшее, что у нас сейчас есть. Я хотел бы большего привлечения американцев к "Минску" и к нормандскому формату (…) И ЕС, и США должны работать больше по реализации минских соглашений", — считает он.

Расмуссен также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа повторит путь предшественников — Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона. Они пытались перезагрузить отношения с Россией, сказал экс-генсек НАТО, но поняли, что "русские все равно не меняются".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.