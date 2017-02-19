Спиридонов: в минских соглашениях 85% требований по Донбассу - к Украине

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляет о готовности ЕС содействовать работе "нормандского формата". Также она подтвердила, что позиция Европейского Союза по привязке санкций против России к выполнению минских договоренностей остается прежней. При этом глава МИД России заявил о безальтернативности минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины и вновь призвал Киев к прямому диалогу с Луганском и Донецком.

Как это заявление коррелирует с точками зрения других участников диалога, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

"В общем, России выгоден "минский формат", потому что там, фактически, требования были где-то на 80-85% по минским договоренностях, в основном, к Украине, и когда, напомню, подписывались эти договоренности в феврале 2015 года, "Минск-2" так называемый, то, соответственно, ситуация была достаточно сложная для Украины, поэтому эти соглашения не являются выгодным… Сейчас очень много тоже звучит заявлений европейских политиков и дипломатов, что все же необходимо придерживаться минских соглашений, поэтому в большой степени на данный момент коррелирует с заявлениями европейских политиков тоже", — отметил эксперт.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.