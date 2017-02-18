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    Политика

    Признание РФ документов ЛДНР противоречит логике "Минска-2" – Климкин

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (59)

    (обновлено: )17725
    Как заявил глава МИД Украины Павел Климкин в субботу журналистам в ходе Мюнхенской конференции, украинская сторона прекрасно понимает, "зачем это сделано".
    Павел Климкин в Мюнхене
    twitter.com/mfa_ukraine

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что указ президента РФ Владимира Путина о признании документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик противоречит минским договоренностям.

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    Ранее в субботу Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

    "Этот указ фундаментально противоречит логике самих минских договоренностей", — сказал Климкин в субботу журналистам в ходе Мюнхенской конференции, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

    Он добавил, что украинская сторона прекрасно понимает, "зачем это сделано", и если бы узнал об этом решении до проведения встречи глав МИД "нормандской четверки", которая в субботу прошла в Мюнхене, то "по-другому отреагировал на то, что происходит".

    Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".

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