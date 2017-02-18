Признание РФ документов ЛДНР противоречит логике "Минска-2" – Климкин

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что указ президента РФ Владимира Путина о признании документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик противоречит минским договоренностям.

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Ранее в субботу Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

"Этот указ фундаментально противоречит логике самих минских договоренностей", — сказал Климкин в субботу журналистам в ходе Мюнхенской конференции, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Он добавил, что украинская сторона прекрасно понимает, "зачем это сделано", и если бы узнал об этом решении до проведения встречи глав МИД "нормандской четверки", которая в субботу прошла в Мюнхене, то "по-другому отреагировал на то, что происходит".

Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".