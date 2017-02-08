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    Трамп разочарован своим пресс-секретарем и ищет ему напарника - СМИ

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    В настоящее время Шон Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям, хотя обычно эти должности занимают разные люди.
    Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер проводит пресс-брифинг
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 8 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп разочарован своим пресс-секретарем Шоном Спайсером и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям в аппарате Белого дома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

    В настоящее время Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям, хотя обычно эти должности занимают разные люди, напоминает CNN.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Shannon Stapleton
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    "Дональд Трамп разочарован Спайсером во время первых двух недель (новой) администрации", — отмечает телеканал.

    Он напоминает, что Спайсер долгое время работает в Республиканской партии США и является близким соратником бывшего председателя партии, а ныне главы аппарата Белого дома Ринса Прибаса.

    "По данным источников, близких к процессу набора (персонала), Трамп расстроен Прибасом из-за выбора Спайсера на возможно самую видную позицию в администрации после президента", — сообщает CNN.

    Стоит отметить, что CNN является одним из самых нелюбимых СМИ для нынешней администрации Белого дома. Сам Трамп регулярно ведет информационную войну с этим телеканалом, называя его "фальшивыми новостями". Редакция в ответ не стесняется критиковать президента.

    Со своей стороны, Спайсер также пытается жестко выстраивать отношения со СМИ, что нехарактерно для политиков и чиновников в США. Так, во время своего первого брифинга в качестве пресс-секретаря он после короткого выступления, в котором раскритиковал журналистов, покинул зал, отказавшись отвечать на их вопросы. За свою манеру пресс-секретарь стал объектом пародии в шоу на телеканале NBC, которую, впрочем, он назвал "милой и смешной".

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