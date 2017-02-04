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    Колумбийский подросток подозревается как минимум в 30 убийствах

    (обновлено: )48
    Убийства были совершены подростком в течение нескольких лет. Однако, несмотря на тяжесть совершенных преступлений, убийца, скорее всего, отделается минимальным наказанием вместо пожизненного заключения.
    Скорая в Колумбии
    flickr.com/Hembo Pagi

    КИЕВ, 4 фев – РИА Новости Украина. Семнадцатилетний молодой человек задержан правоохранительными органами Колумбии по подозрению в совершении не менее 30 убийств в городе Кали.

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    "Подросток по прозвищу Малыш Боб совершил около 30 убийств, включая двойное убийство в торговом центре на юге города, которое попало на камеры видеонаблюдения", — приводит радио Blu заявление командующего полицией Кали Уго Касаса.

    Убийства были совершены подростком в течение нескольких лет. По данным следствия, он входил в состав одной из банд Кали, а затем сам создал свою преступную группировку. Убивать он начал с 12 лет.

    Несмотря на тяжесть совершенных преступлений, убийца, скорее всего, отделается минимальным наказанием вместо пожизненного заключения. По закону Колумбии, максимальный срок для несовершеннолетних составляет восемь лет тюрьмы.

    Ранее сообщалось, что китаец в ходе ссоры зарезал пятерых соседей

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