В Колумбии разбился грузовой самолет: пять жертв

Как говорится в заявлении департамента гражданской безопасности Колумбии, жертвами стали пять членов экипажа, их личности установлены. Состояние одного выжившего авиатехника оценивается как критическое, врачи борются за его жизнь, пишет РИА Новости.

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Грузовой самолет компании Aerosucre разбился во вторник вечером после взлета из аэропорта города Пуэрто-Карреньо, он летел в столицу Боготу. Всего на борту было шесть членов экипажа.