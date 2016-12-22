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В Колумбии разбился грузовой самолет: пять жертв

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Число жертв крушения в Колумбии грузового самолета Boeing 727 возросло до пяти человек, сообщают местные власти. Ранее сообщалось о трех жертвах, двух раненых и одном пропавшем.
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Как говорится в заявлении департамента гражданской безопасности Колумбии, жертвами стали пять членов экипажа, их личности установлены. Состояние одного выжившего авиатехника оценивается как критическое, врачи борются за его жизнь, пишет РИА Новости.

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Грузовой самолет компании Aerosucre разбился во вторник вечером после взлета из аэропорта города Пуэрто-Карреньо, он летел в столицу Боготу. Всего на борту было шесть членов экипажа.

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