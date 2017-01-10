В Колумбии обрушился подвесной мост: 11 человек погибли

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Подвесной мост обрушился в центральной Колумбии. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные власти, в результате инцидента, который произошел в городе Вильявисенсио департамента Мета, погибли 11 человек, еще 13 пострадали.

@emergencyjag Подвесной мост с людьми обрушился в Колумбии, 11 погибших

"Информация, которой мы обладаем, говорит об 11 погибших", — приводит мексиканский портал Informador заявление директора государственной национальной службы по управлению рисками катастроф Колумбии Карлоса Ивана Маркеса.

По данным местных властей, трагедия произошла утром в понедельник в городе Вильявисенсио. Среди погибших есть дети, в том числе полуторагодовалый ребенок, находившийся в момент трагедии на руках у матери. Высота конструкции составляла от 10 до 15 метров.

Ранения получили еще 13 человек, они были доставлены в госпитали.