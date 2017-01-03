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В поселке Казахстана, где обрушился жилой дом, объявили режим ЧС

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В Шахане, где произошло обрушение части жилого дома, в ближайшие дни пройдут похороны погибших, а для сбора помощи пострадавшим будет открыт специальный счет.
Обрушение дома в Казахстане
emer.gov.kz/ru

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости Украина. Режим ЧС объявлен в поселке Шахан в Казахстане, где произошло обрушение жилого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Шахтинска.

Обрушение жилого дома в Казахстане. Видео
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Обрушение жилого дома в Казахстане: новые кадры с места ЧП

Часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана вечером в воскресенье. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе трех детей. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

"В поселке Шахан объявлен режим ЧС местного масштаба", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в ближайшие дни пройдут похороны погибших, а для сбора помощи пострадавшим будет открыт специальный счет.

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