Потерпевший крушение в Колумбии самолет с футболистами летел с перевесом

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Самолет боливийской авиакомпании LaMia, потерпевший крушение в конце ноября в Колумбии, летел с превышением максимально допустимого веса, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на обнародованный в понедельник отчет Управления гражданской авиации Колумбии (Aerocivil).

Как заявил начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья, воздушное судно "превышало свой максимально допустимый вес в 41,9 тонны".

Самолет разбился 29 ноября недалеко от Медельина. На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.

На прошлой неделе министр общественных работ Боливии Мильтон Кларос заявил, что виновными в крушении самолета признана боливийская авиакомпания LaMia и пилот лайнера.