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Потерпевший крушение в Колумбии самолет с футболистами летел с перевесом

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Крушение самолета с футболистами в Колумбии (41)

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Согласно данным отчета, разбившееся в Колумбии воздушное судно с футболистами клуба "Шапекоэнсе" "превышало свой максимально допустимый вес в 41,9 тонны".
На месте крушения самолета, на борту которого были футболисты Шапекоэнсе, в Колумбии
REUTERS Guillermo Ossa

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Самолет боливийской авиакомпании LaMia, потерпевший крушение в конце ноября в Колумбии, летел с превышением максимально допустимого веса, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на обнародованный в понедельник отчет Управления гражданской авиации Колумбии (Aerocivil).

На месте крушения самолета, на борту которого были футболисты Шапекоэнсе, в Колумбии
REUTERS Fredy Builes
Крушение самолета с футболистами "Шапекоэнсе" в Колумбии

Как заявил начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья, воздушное судно "превышало свой максимально допустимый вес в 41,9 тонны".

Самолет разбился 29 ноября недалеко от Медельина. На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.

На прошлой неделе министр общественных работ Боливии Мильтон Кларос заявил, что виновными в крушении самолета признана боливийская авиакомпания LaMia и пилот лайнера.

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