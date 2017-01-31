ЕСПЧ обязал РФ выплатить 13 тыс евро двум обвиняемым в убийстве Немцова

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал РФ выплатить 13 тысяч евро компенсации братьям Анзору и Шадиду Губашевым, обвиняемым по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщил РИА Новости адвокат Муса Хадисов.

"Суд удовлетворил нашу жалобу и постановил взыскать в пользу Губашевых компенсацию по 6,5 тысяч евро каждому. Мы жаловались на условия содержания подсудимых: задержка с доставкой в суд, нарушение режима питания, применение наручников", — сказал защитник.

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По его словам, ЕСПЧ также счел нарушением прав обвиняемых несвоевременное рассмотрение их апелляционных жалоб.

Братьев Губашевых, в числе других, обвиняют в том, что они в составе организованной группы совершили наемное убийство Немцова, им грозят пожизненные сроки. По данным СКР, Шадид перевозил членов ОПГ по Москве и области, вел скрытое наблюдение за Немцовым, а также передал убийцам автомобиль, на котором они впоследствии скрылись. Анзор, по мнению следователей, вел наблюдение, перевозил участников ОПГ и использовал автомобиль для совершения преступления.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Он занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.