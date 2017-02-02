Студенты устроили массовые беспорядки в Беркли

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Студенты Калифорнийского университета проводят массовые протесты, которые переросли в беспорядки.

Полиция предупредила о готовности применить спецсредства для разгона протеста у здания, в районе которого начались уличные беспорядки, передает 7 телеканал телекомпании ABC.Protesters set fire to generator at #miloprotest #berkeley pic.twitter.com/vA9Oq72Qns

Поводом к протесту студентов послужила запланированная лекция "крайне правого" редактора интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулоса. Вместе с тем советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон, который ранее возглавлял Breitbart News, сообщил, что многие демонстранты выступали против президента-республиканца.

По данным телеканала ABC7, полицейские в оцеплении предупредили, что могут применить дубинки и химстредства против протестующих, которые начали устраивать уличные беспорядки. Ранее полиция неоднократно призывала толпу разойтись и закрыла университет, а также студенческий городок. По меньшей мере одно пиротехническое средство полетело из толпы демонстрантов в сторону стражей порядка, отмечает телеканал.

@elijahgreenpow Протесты студентов в Беркли

"Режим запрета на вход в кампус продолжает действовать. В связи с тем, что демонстрация носит агрессивный характер, привлечены дополнительные ресурсы. Студенты должны покинуть кампус и держаться подальше от зоны (протеста)", — говорится в Twitter управления полиции города.

По данным полиции, протестующие пошли в южную часть города, а затем стали возвращаться к студенческому городку. "Студенты, пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах. Держитесь подальше от улиц Банкрофт и Телеграф", — говорится в сообщении полиции.

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На кадрах телеканала CNN несколько сотен протестующих перекрыли одну из дорог в Беркли. Протестующие разбили стекла некоторых домов.

По данным агентства Рейтер, Яннопулос отменил свое выступление в Беркли. Сообщается, что он был "эвакуирован" из кампуса.