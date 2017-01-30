Студентка-стоматолог из Франции завоевала титул "Мисс Вселенная"

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Студентка-стоматолог из города Лилль на севере Франции Ирис Миттенэр (Iris Mittenaere) выиграла корону конкурса "Мисс Вселенная", передает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, 24-летняя девушка удостоилась титула самой красивой женщины мира на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", проходившем на Филиппинах.

missuniverse.com Студентка-стоматолог из города Лилль на севере Франции Ирис Миттенэр (Iris Mittenaere) выиграла корону конкурса Мисс Вселенная

Первой вице-мисс стала представительница Гаити, второй — Мисс Колумбия.

Во время финальной части конкурса, посвященной ответам на вопросы, участницы подняли политические темы. В частности, победительница затронула вопрос миграционного кризиса, представительницы Колумбии и Кении высказали свои мнения о президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ранее в сети появились фото конкурсанток в купальниках.