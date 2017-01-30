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    Студентка-стоматолог из Франции завоевала титул "Мисс Вселенная"

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    Сообщается, что первой вице-мисс стала представительница Гаити, второй - Мисс Колумбия. Во время финальной части конкурса, посвященной ответам на вопросы, участницы подняли политические темы.
    Студентка-стоматолог из города Лилль на севере Франции Ирис Миттенэр (Iris Mittenaere) выиграла корону конкурса Мисс Вселенная
    missuniverse.com

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Студентка-стоматолог из города Лилль на севере Франции Ирис Миттенэр (Iris Mittenaere) выиграла корону конкурса "Мисс Вселенная", передает агентство Франс Пресс.

    Как сообщает агентство, 24-летняя девушка удостоилась титула самой красивой женщины мира на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", проходившем на Филиппинах.

    missuniverse.com
    Студентка-стоматолог из города Лилль на севере Франции Ирис Миттенэр (Iris Mittenaere) выиграла корону конкурса Мисс Вселенная

    Первой вице-мисс стала представительница Гаити, второй — Мисс Колумбия.

    Во время финальной части конкурса, посвященной ответам на вопросы, участницы подняли политические темы. В частности, победительница затронула вопрос миграционного кризиса, представительницы Колумбии и Кении высказали свои мнения о президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

    Ранее в сети появились фото конкурсанток в купальниках.

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