Миссия ОБСЕ заявила о росте числа нарушений перемирия в Донбассе

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что число нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта в Донбассе выросло на 75% за минувшую неделю.

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 75-процентный рост числа нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлой неделей", — заявил Хуг на брифинге в четверг.

По его словам, случаи использования запрещенных минскими соглашениями вооружений выросли почти на 300%.

"На прошлой неделе наши наблюдатели зафиксировали 985 выстрелов из тяжелой техники: гаубицы, танки, артиллерийские установки, системы залпового огня, на прошлой неделе их было 242", — сказал представитель ОБСЕ.

Он добавил, что половина всех нарушений режима прекращения огня фиксируется в районе Светлодарска.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 15 сентября 2016 года, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в его нарушении.