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    Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"

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    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Титул Мисс Вселенная-2016 завоевала 24-летняя француженка Ирис Митенер - студентка-стоматолог из города Лилль.
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Представительница Боливии на конкурсе Мисс вселенная Антонелла Москателли
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"
    REUTERS Erik De Castro
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"
    REUTERS Erik De Castro
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"
    REUTERS Romeo Ranoco
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"
    REUTERS Erik De Castro
    Титул Мисс Вселенная-2016 завоевала 24-летняя француженка Ирис Митенер - студентка-стоматолог из города Лилль.
    Титул "Мисс Вселенная-2016" завоевала 24-летняя француженка Ирис Митенер - студентка-стоматолог из города Лилль.
    REUTERS Erik De Castro
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"
    REUTERS Erik De Castro
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"
    REUTERS Erik De Castro
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"
    REUTERS Erik De Castro
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"
    REUTERS Erik De Castro
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"
    REUTERS Romeo Ranoco
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"
    REUTERS Romeo Ranoco
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"
    REUTERS Romeo Ranoco
    Представительница Боливии на конкурсе Мисс вселенная Антонелла Москателли
    Представительница Боливии на конкурсе "Мисс вселенная" Антонелла Москателли
    REUTERS Romeo Ranoco

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    Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"

    Студентка-стоматолог из города Лилль на севере Франции Ирис Миттенэр (Iris Mittenaere) выиграла корону конкурса "Мисс Вселенная". 24-летняя девушка удостоилась титула самой красивой женщины мира на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", проходившем на Филиппинах.

    Первой вице-мисс стала представительница Гаити, второй — Мисс Колумбия.

    Смотрите также: "Мисс Вселенная-2017": жар-птица, "Мулен Руж" и "Цветущая Украина"

    Во время финальной части конкурса, посвященной ответам на вопросы, участницы подняли политические темы. В частности, победительница затронула вопрос миграционного кризиса, представительницы Колумбии и Кении высказали свои мнения о президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

    Ранее в сети появились фото конкурсанток в купальниках.

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