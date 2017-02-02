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    В мире

    Трамп: пора бросить свежий взгляд на внешнюю политику

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (758)

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    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет достичь мира и стабильности в это сложное время. Он также признал, что все "страны имеют право защищать свои интересы".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Mandel NGAN / AFP

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что пора бросить свежий взгляд на внешнюю политику.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Разговор Трампа с Путиным. Порошенко стоит забеспокоиться - Погребинский

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    "Настало время бросить свежий взгляд, на внешнюю политику, на события вокруг", — заявил американский лидер на церемонии приведения к присяге нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Белом доме.

    Американский лидер выразил "уверенность в том, что мы сможем достичь мира и стабильности в это сложное время".

    Он также признал, что все "страны имеют право защищать свои интересы".

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президенту США Дональду Трампу регулярно докладывают о ситуации в Донбассе.

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