Многотысячная акция протеста запланирована в Вашингтоне

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Крупная акция протеста под названием "Марш женщин на Вашингтон", приуроченная к вступлению Дональда Трампа в должность президента США, запланирована в субботу в американской столице.

Организаторы заявили, что ожидают до 200 тысяч участников. Среди выступающих — активисты, актрисы, политические деятели. Так, в списке выступающих актриса Скарлетт Йоханссон, режиссер-документалист Майкл Мур, мэр Вашингтона Мюриэль Боузер, а также Анджела Дэвис — правозащитница, коммунист и педагог, широко известная в СССР в 70-е годы.

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Организаторы протеста распространили четырехстраничную политическую программу, требования которой включают основные положения различных движений за права человека. В частности, собравшиеся требуют обеспечения прав женщин, включая право на аборт, борьбы с насилием со стороны полицейских, равенства полов и рас.

К акции присоединились активисты ряда движений, включая Occupy Wall Street, Black Lives Matter ("Жизни черных тоже в счет" — кампания против насилия со стороны полиции), а также движение за однополые браки и движение американских индейцев.

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Полиция предпринимает усиленные меры безопасности.

Противники президента США Дональда Трампа в пятницу устроили акции протеста в Вашингтоне, чтобы сорвать празднование его инаугурации. К настоящему времени известно о 217 задержанных за беспорядки. Протестующие били витрины и стекла в машинах. Полиция применяет слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.