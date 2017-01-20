Сайт Белого дома "зачистили" от информации времен Обамы

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. После инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа с официального сайта Белого дома исчезла информация, опубликованная там в период президентства Барака Обамы.

Трамп вступил в должность в пятницу в 12.00 по местному времени (19.00 по Киеву) и спустя несколько минут на сайте Белого дома появилась программа действий новой администрации в области внешней политики, энергетики, обороны, правоохранительной деятельности, экономики.

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Одновременно были обновлены все остальные разделы на сайте, хотя в целом его структура и стиль остались прежними. Большинство разделов пока не содержат никакой информации, но опубликованы сведения о Трампе и вице-президенте Майке Пенсе, а также их супругах.

Вместе с остальной информацией времен Обамы с сайта удалены разделы, посвященные вопросам защиты экологии и прав ЛГБТ-сообщества.

Трамп ранее в ходе своих выступлений не раз скептически отзывался о программах по борьбе с изменением климата и практически не упоминал о представителях сексуальных меньшинств.