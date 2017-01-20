наверх
21.01.201700:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сайт Белого дома "зачистили" от информации времен Обамы

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (570)

    (обновлено: )26
    В целом структура сайта и стиль остались прежними. Большинство разделов пока не содержат никакой информации, но опубликованы сведения о Дональде Трампе и вице-президенте Майке Пенсе.
    Барак Обама и Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Brian Snyder

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. После инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа с официального сайта Белого дома исчезла информация, опубликованная там в период президентства Барака Обамы.

    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    REUTERS Aaron P. Bernstein
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне

    Трамп вступил в должность в пятницу в 12.00 по местному времени (19.00 по Киеву) и спустя несколько минут на сайте Белого дома появилась программа действий новой администрации в области внешней политики, энергетики, обороны, правоохранительной деятельности, экономики.

    Читайте также: Передача власти в США и восстания по всей стране

    Одновременно были обновлены все остальные разделы на сайте, хотя в целом его структура и стиль остались прежними. Большинство разделов пока не содержат никакой информации, но опубликованы сведения о Трампе и вице-президенте Майке Пенсе, а также их супругах.

    Вместе с остальной информацией времен Обамы с сайта удалены разделы, посвященные вопросам защиты экологии и прав ЛГБТ-сообщества.

    Трамп ранее в ходе своих выступлений не раз скептически отзывался о программах по борьбе с изменением климата и практически не упоминал о представителях сексуальных меньшинств.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп на инаугурации
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    Газокомпрессорная станция
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Аэропорт "Борисполь"
    Экономика Украины. Падение гривны