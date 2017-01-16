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    Задержан террорист, расстрелявший людей в ночном клубе Стамбула - СМИ

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    Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле (51)

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    По данным СМИ, операция по задержанию террориста прошла в понедельник вечером в районе Эсенъюрт Стамбула. Официального подтверждения информации о задержании преступника пока нет.
    Раненный во время теракта в ночном клубе Стамбула
    IHLAS NEWS AGENCY/AFP

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Службы безопасности Турции арестовали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает телеканал NTV.

    Акция памяти у ночного клуба Reina в Стамбуле (Турция)
    YASIN AKGUL / AFP
    Кровавый теракт в Стамбуле: акции памяти у ночного клуба

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    Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". 

    По данным источников телеканала в правоохранительных органах, операция по задержанию террориста прошла в понедельник вечером в районе Эсенъюрт Стамбула. Машарипов скрывался там в доме своего сообщника из Киргизии, куда он переехал три дня назад.

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    В ходе полицейской операции он не успел воспользоваться оружием. Телеканал демонстрирует фотографию задержанного террориста (см. ниже).

    Телеканал NTV
    Абдулгадир Машарипов - предполагаемый террорист. устроивший расстрел ночном клубе Стамбула

    Ранее турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало фотографии исполнителя теракта в ночном клубе Reina в районе Ортакей в центре Стамбула.

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