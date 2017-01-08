В Стамбуле из-за снегопада отменены почти 500 международных рейсов

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines сообщил в воскресенье об отмене 471 международного рейса в аэропорту Ататюрка в Стамбуле из-за сильного снегопада.

Авиакомпания также отменила все внутренние рейсы до 17.00 (16 по Киеву) 8 января по погодным условиям.

Накануне Turkish Airlines отменила 610 внутренних и международных рейсов из Стамбула.

В связи с отменой рейсов около 6 тысяч авиапассажиров были распределены по отелям, около 20 тысяч обеспечены питанием.

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за сильных снегопадов коммунальные службы работают в усиленном режиме.