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Полиция задержала сообщников напавшего на клуб в Стамбуле террориста

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Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле (50)

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Полиция задержала гражданина КНР, уйгура Омара Асима и некоего Абульези Абдухамити. Задержанные доставлены в суд Стамбула. Ранее полиция задержала жену подозреваемого в атаке боевика ИГ Абдулгадира Машарипова.
Турецкий полицейский у ночного клуба Reina в Стамбуле
OZAN KOSE / AFP

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Турции задержаны двое предполагаемых сообщников террориста, расстрелявшего 39 человек в новогоднюю ночь в клубе в Стамбуле, передает телеканал Haberturk.

Акция памяти у ночного клуба Reina в Стамбуле (Турция)
YASIN AKGUL / AFP
Кровавый теракт в Стамбуле: акции памяти у ночного клуба

Сообщается, что полиция задержала гражданина КНР, уйгура Омара Асима и некоего Абульези Абдухамити. Задержанные доставлены в суд Стамбула.

Ранее СМИ сообщили, что полиция задержала жену подозреваемого в атаке боевика ИГ Абдулгадира Машарипова. Женщина предоставила полиции данные о помощниках Машарипова из ИГ и ячейках группировки в Стамбуле.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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