Кандидат в министры обороны США: НАТО нужно укреплять из-за действий РФ

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Кандидат в министры обороны США Джеймс Мэттис заявил о необходимости укреплять НАТО из-за действий России, которая, по его словам, угрожает целостности альянса.

"Со времен (конференции) Ялты мы много раз пытались позитивно общаться с Россией, у нас сравнительно короткий список успехов в этом отношении. Сейчас самое важное — признать реальность того, с чем мы имеем дело в лице (президента РФ) Владимира Путина, признать реальность, что он пытается разрушить Североатлантический альянс, и что важно — предпринять интегрированные шаги — дипломатические, экономические, военные, работать с нашими союзниками, чтобы защищать нас там, где необходимо", — заявил Мэттис на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенатском комитете по вооруженным силам.

На минувшей неделе избранный президент США Дональд Трамп выдвинул генерала Джеймса Мэттиса на пост министра обороны страны. Трамп назвал 66-летнего Мэттиса "одним из наиболее эффективных генералов в США за многие десятилетия". Последним его местом службы было центральное командование США, которое отвечает за Ближний Восток и Центральную Азию. Этот пост он занимал в 2010–2013 годах.

Во вторник республиканцы в палате представителей включили пункт, касающийся утверждения кандидатуры Мэттиса в краткосрочный проект о продолжении финансирования деятельности администрации. Во избежание прекращения работы правительственных ведомств этот документ необходимо принять не позднее пятницы. Конгрессмены-республиканцы сделали это специально, чтобы ускорить процедуру одобрения кандидатуры Мэттиса.

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Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года, на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.