Украина и НАТО завершают подготовку годовой программы сотрудничества

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина и НАТО завершают работу над годовой программой сотрудничества, сейчас Киев ждет от альянса одобрения наработанного документа.

"Мы сейчас, по сути, подошли к завершению работы над годовой национальной программой сотрудничества между Украиной и НАТО, она сейчас на изучении у наших партнеров из стран НАТО. После того, как мы получим их окончательные отзывы, замечания или, наоборот, поддержку, то тогда эта национальная программа будет утверждена правительством и передана на подпись президенту", — сказала вице-премьер в интервью "Пятому каналу".

Она отметила, что в этому году впервые эту программу решили сделать в другом ключе, нежели делали многие предыдущие годы – вместо перечня мероприятий разных ведомств Украины с НАТО теперь это будет по сути план действий в реформах Украины в секторе безопасности и обороны. По ее словам, в рамках этой программы Украина сможет использовать ресурсы, которые могут ей предложить страны НАТО.

В декабре министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина и НАТО готовят годовую программу сотрудничества, в которой будет заложен всеобъемлющий пакет помощи альянса стране.