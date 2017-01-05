Советник Киссинджера Грэм выступил против членства Украины в НАТО

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Советник экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм выступил против членства Украины в НАТО и за постепенное снятие санкций против России.

Ранее издание Politico сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Грэма на пост посла в Москве. Однако Грэм в интервью русской службе "Голоса Америки" заявил, что это слухи, однако подробно рассказал о своих взглядах на российско-американские отношения.

Читайте также: Европейская мечта. ЗСТ с ЕС и Украина – ожидания и последствия

"Я не вижу причин для расширения НАТО в текущей ситуации. Внутри НАТО достаточно проблем, нуждающихся в решении. Россия в определенном смысле представляет угрозу для НАТО, но с не меньшей угрозой альянс сталкивается и на своих южных границах. Касательно конкретно Украины: учитывая интересы России и чувствительность Москвы в этом вопросе, я не вижу, какие цели будут достигнуты путем предоставления Украине членства в НАТО", — заявил Грэм.

"Это не повысит безопасность альянса и не поможет восстановить отношения с Россией. Я полагаю, что частью выхода из кризиса может стать внеблоковый статус Украины. Киеву необходимо самоисключиться из геополитической борьбы, что позволит Украине сосредоточиться на решении насущных внутренних проблем", — добавил он.

"Я думаю, что вопрос вступления Украины в НАТО следует – с согласия Киева – снять с повестки дня", — заключил Грэм.

Читайте также: Истинные цели турне Маккейна по странам Восточной Европы

Грэм также отметил, что санкции против России не работают и теряют поддержку.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита в Брюссель президента Петра Порошенко была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени.