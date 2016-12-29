Девид Кэмерон может стать генсеком НАТО - СМИ

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон может стать следующим генеральным секретарем НАТО в зависимости от того, будет ли выдвигать его кандидатуру Тереза Мэй, пишет газета Daily Mail со ссылкой на неназванных чиновников.

По мнению чиновников, кандидатура Кэмерона является наиболее успешной в случае, если премьер Британии Тереза Мэй решит выдвинуть его на эту должность, которая предполагает зарплату в размере более 260 тысяч евро. Представитель экс-премьера пока не прокомментировал данную информацию.

По словам источника в НАТО, Британия занимает сильную позицию, поскольку она "является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане" в альянсе после США. Как отмечает издание со ссылкой на источники, близкие к Кэмерону, для Великобритании крайне важно, чтобы гражданин страны получил эту должность, если она хочет "играть более крупную роль в безопасности Европы и показать союзникам ЕС, что она хочет играть конструктивную роль на континенте после Brexit".

"Мы должны найти для него роль — он может предложить очень многое. Мы должны убедить его вновь сражаться за Британию", — приводит газета слова одного из членов кабинета министров. Правительственные союзники Кэмерона считают, что страна только выиграет от подобного назначения, также они заявили, что Кэмерон готов рассмотреть эту возможность.

В настоящий момент должность генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг. По данным издания, бывший премьер Норвегии уйдет со своей должности в 2018 или 2019 году. Граждане Великобритании трижды занимали должность главы НАТО. В период с 1952 по 1957 годы генсеком альянса был Гастингс Исмей, с 1984 по 1988 — Питер Каррингтон, а с 1999 по 2003 — Джордж Робертсон.