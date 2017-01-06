Байден: США ответили "секретными действиями" на "кибератаки РФ"

КИЕВ, 6 янв – РИА Новости Украина. США ответили России на хакерские атаки не только официально, выслав 35 дипломатов и введя санкции, но и "секретными действиями", заявил вице-президент США Джо Байден.

"Некоторые (действия) вам известны, некоторые, из того, что мы предприняли, вы не узнаете", — сказал Байден в интервью телеканалу PBS.

В качестве примера известных действий он назвал высылку российских дипломатов.

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Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.

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В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.