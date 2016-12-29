Порошенко: расследование указывает на причастность РФ к кибератакам

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В течение последних двух месяцев на объекты пяти ведомств и 31 государственный информационный ресурс было зафиксировано около шести с половиной тысяч спланированных кибератак, — сказал президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Украинское фото Порошенко, Гройсман и чистая номенклатура. Что они открыли в 2016 году

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко напомнил, что в результате кибератаки 6 декабря была выведена из строя сети Государственной казначейской службы и Министерства финансов, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств.

"Вопрос кибербезопасности стоит в качестве основных вызовов на сегодняшний день и во время саммитов НАТО, и во время проведения наших комиссии. Создан специальный трастовый фонд. Поэтому вынесение сегодня на заседании СНБОУ вопроса кибербезопасности является абсолютно актуальным", — сказал Президент. При этом он отметил, что эти угрозы касаются не только министерств и привел пример вмешательства в работу сайта "Укрзализныци".

Президент подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России," которая развязала кибервойну против нашего государства". Он также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран, в частности с такой же проблемой столкнулись Соединенные Штаты.

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"Мы имеем дело с глобальным вызовам, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", — сказал Порошенко.

Глава государства также напомнил, что в конце 2015 — начале 2016 годов были осуществлены кибератаки на объекты энергетической отрасли, атомных электростанций, аэропорта "Борисполь".