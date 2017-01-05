Самые ожидаемые события 2017 года в мире

ROBYN BECK / AFP

РИА Новости Украина

Внешнеполитическими интригами будущего года станут также судьба Транстихоокеанского партнерства, над заключением которого так упорно работала уходящая администрация США, вопрос европейских и американских санкций против России и возможность возобновления межсирийского диалога.

США Трампа

В начале ноября победу на выборах президента США одержал республиканец Дональд Трамп. Теперь будущее российско-американских отношений при новой администрации является для России одним из главных внешнеполитических вопросов будущего года.

Впервые за долгое время из-за океана стали поступать сигналы о желании восстановить отношения с РФ. Сам избранный президент не раз отмечал, что с оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества с Москвой и хотел бы "поладить" с президентом России Владимиром Путиным. В Москве позитивно восприняли такой настрой Трампа и отметили, что, возможно, при новой администрации США появится шанс улучшить разрушенные при Обаме отношения. Трамп и Путин уже подтвердили готовность совместно работать для выведения двусторонних связей из нынешнего кризисного состояния и урегулирования актуальных международных проблем, включая противодействие терроризму. Российский президент также заявил о готовности встретиться с будущим американским партнером в любой момент.

В русле сделанных Трампом заявлений стал и выбор главы крупнейшей нефтяной компании страны ExxonMobil Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря. Руководитель нефтяного гиганта известен своими тесными деловыми связями с Россией и даже был награжден российским орденом Дружбы. Кроме того, он неоднократно встречался с Путиным.

Донбасс

Процесс мирного урегулирования ситуации на востоке Украине не завершился ни в 2015 году, как это предусматривали минские договоренности, ни в 2016-ом. Киеву по согласованию с Донбассом было нужно реализовать ряд политических реформ: особый статус Донбасса, амнистия для участников вооруженных столкновений, реформа конституции Украины в новой, согласованной с самопровозглашенными республиками редакции. Кроме того, Киев должен был взять под контроль границу между Донбассом и Россией. На востоке Украины должны были пройти местные выборы.

Однако ничего из этого не было выполнено. Президент Украины Петр Порошенко на самом деле не может пойти на серьезные уступки самопровозглашенным ДНР-ЛНР, так как находится под давлением и собственных радикалов, грозящих очередным Майданом, и США. Возникли разногласия и по поводу местных выборов: Киев настаивает, что они должны проходить по украинским законам, и, соответственно, к ним должны быть допущены все украинские партии, в том числе националистические. В ДНР в ответ говорят, что партии, поддержавшие "карательную операцию" на востоке Украины (и официально запрещенные на территории самопровозглашенных республик), не могут в них участвовать.

Официально из минских соглашений выполнены только два пункта — обмен пленных и отвод тяжелой техники и артиллерии от линии соприкосновения. Впрочем, обмен "всех на всех" так и не состоялся — Киев не хочет отпускать "сепаратистов", арестованных в других регионах Украины. Впрочем, время от времени обмен все-таки производится, что говорит о том, что Киев и республики все-таки могут договариваться и с обеих сторон от линии фронта есть здравые силы.

Что касается прекращения огня, то время от времени этот режим нарушается, причем эпизодически — по всей линии фронта. Тем не менее, сама линия соприкосновения не меняется с февраля 2015 года (после взятия Дебальцево) — на ней работают КПП, ее пересекают в обе стороны мирные жители. Пока никаких оснований говорить о том, что она изменится, нет.

Работа четырех подгрупп в Минске, видимо, продолжится. Будут проводиться и новые встречи "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина). Возможно, на ситуацию (точнее, на Киев) повлияет и новая политика США, где к власти должен прийти новоизбранный президент Дональд Трамп.

Сирия Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк Рынок человеческих органов в Сирии: убитый стоит 50$, раненый - 290$

Конец 2016 года ознаменовался двумя важными событиями на сирийских фронтах – взятием под контроль правительственных войск Алеппо — второго по важности и первого по величине и экономическому потенциалу города Сирии – и одновременной утратой легендарной Пальмиры. Такое совпадение по времени, вряд ли можно назвать случайным – воспользовавшись тем, что основные силы сирийской армии, ополчения и российских ВКС отвлечены на Алеппо, боевики ИГ вернули контроль над Пальмирой, потерянной ими в марте 2016 года. На руку исламистам сыграла и приостановка наступления на их две "столицы" – сирийскую Ракку и иракский Мосул, которое при поддержке американцев вели курды (в Сирии и Ираке) и иракская армия (в Ираке).

Военные эксперты прогнозируют, что сейчас исламисты попытаются развить свой успех, наступая в сторону Дамаска, Хамы и Хомса. Для войск Башара Асада, соответственно, важно попытаться вернуть контроль над Пальмирой. Наконец, в окрестностях этого древнего города находятся нефтяные месторождения, контроль над которыми важен и для ИГ, и для Дамаска.

Что касается Алеппо, то теперь перед сирийскими властями стоит задача показать местному населению, что они способны организовать мирную жизнь в освобожденных кварталах, что бунтовать против Дамаска больше не имеет смысла, и официальные власти готовы к компромиссам с суннитским и курдским населением.

Кроме того, захват Алеппо позволяет сирийской армии развивать наступление на север Сирии – вглубь одноименной провинции Алеппо и в соседнюю провинцию Идлиб. Это территории, которые Асад также не контролирует уже пять лет. За это время здесь появилось собственные самоуправления, с которыми теперь придется договариваться Дамаску, одновременно воюя с отрядами террористов. Эксперты уже прогнозируют, что отсюда исламисты могут под видом беженцев попытаться убежать в Европу, вызвав новый миграционный кризис и политические пертурбации уже в самом Евросоюзе.

Сильное влияние на ситуацию в Сирии оказывают и внешние игроки — прежде всего РФ, Иран, Турция, Саудовская Аравия, Катар и США. Причем и тут возможны самые неожиданные союзы. Например, сейчас Россия и Турция находятся в постоянном диалоге: президенты стран созваниваются, проводятся встречи на высоком уровне. При этом Турция, несмотря на протесты Москвы и Дамаска, проводит вооруженную операцию на севере Сирии — турками и местным ополчением уже взят под контроль город Джераблус, идет наступление на Аль-Баб. Цель турок — ограничить влияние курдов.

В свою очередь, Турция и США, несмотря на то, что являются союзниками по НАТО и что Америка использует турецкий аэропорт "Инджирлик" для бомбежки исламистов в Сирии и Ираке, находятся в режиме "все сложно": турки воюют против курдов, но курды являются ключевыми союзниками американцев в Сирии. К какому развитию ситуации приведет сочетание всех вышеперечисленных факторов, сказать пока трудно. Ясно одно — война и политический кризис в Сирии еще очень далеки от завершения.

Санкции

Неразрывно с ситуацией в Донбассе связана проблема антироссийских санкций. Вопрос о возможности отмены санкционного давления ЕС и США в отношении России обсуждается еще с 2014 года, когда они были введены из-за кризиса на Украине. В стане ЕС есть противники ограничительных мер против РФ: это, например, Австрия, Венгрия, Греция, Испания, Италия и Кипр. Есть и те страны Евросоюза, которые считают оправданным введение санкций, но считают их неэффективными. Тем не менее, европейские государства исправно раз в полгода эти санкции продлевают. Изменится ли позиция Брюсселя следующим летом, когда вновь встанет вопрос об отмене или же продлении санкционного давления, сказать пока сложно.

Москва утверждает, что инициатором санкций были США, а экономические потери от этого несет Европа. Некоторые российские политики считают, что с приходом новой администрации США санкции могут быть смягчены. Но официальная позиция Москвы остается неизменной – не мы их вводили и не нам инициировать вопрос об их отмене.

В последнее время все чаще обсуждается возможность введения еще одного пакета санкций против РФ, но уже в связи с ситуацией в Сирии. Так, лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады приняли совместное заявление по ситуации в сирийском Алеппо, в котором говорится о возможности введения санкций против союзников президента Сирии Башара Асада, среди которых были упомянуты Россия и Иран. Тем не менее, по итогам декабрьского саммита ЕС председатель Евросовета Дональд Туск пояснил, что в ходе дискуссии возможность введения ограничительных мер по Сирии не обсуждалась, хотя страны-члены ЕС были "более радикальными, чем два — три месяца назад". Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкциями против России из-за Украины или Сирии конкретные проблемы не решить, это лишь является политикой сдерживания России и ее развития.

Выборы в Европе

В любом случае, Европу в большей степени в настоящее время заботят другие проблемы. Так, в двух крупнейших странах Евросоюза – Франции и Германии – грядут выборы. Во Франции президентское голосование состоится весной 2017 года. Согласно опросам, фаворитом гонки является экс-глава Кабмина Франсуа Фийон, победивший на праймериз правоцентристов. Его уже окрестили "самым пророссийским кандидатом". Не ставя под сомнение стратегический союз с США, Фийон называет абсурдной и провальной политику нынешнего руководства Франции по отношению к России. На втором месте, согласно предварительным опросам общественного мнения, идет лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Ожидается, что в первом туре исход борьбы не решится.

В ФРГ пройдут парламентские выборы, по итогам которых формируется правительство. Лидер Христианско-демократической партии (ХДС), канцлер Ангела Меркель будет выдвигаться на пост канцлера Германии в четвертый раз. В Социал-демократической партии (СДПГ) намерены определиться со своим кандидатом в январе 2017 года. Если ни одна партия не получит абсолютного большинства, то начнется процесс формирования межпартийной коалиции.

Очевидно, что в ходе президентской и парламентской гонок в Европе будет подниматься и тема "вмешательства" России в выборный процесс. Пока действующий президент США Барак Обама заявляет о готовности принять публичные и непубличные "ответные меры" на действия против России, немецкая разведка говорит об опасениях, что та же "участь" постигнет и Германию.

Читайте также: Меркель должна уйти, говорит Германия. "Я останусь", — отвечает канцлер

Уход из ЕС

Еще одной насущной проблемой в Евросоюзе в будущем году станет запуск процесса выхода Великобритании из объединения. Первым шагом должно стать официальное уведомление институтов ЕС об этом в рамках статьи 50 Лиссабонского договора. Главный переговорщик по подготовке и проведению переговоров по Brexit Мишель Барнье ранее заявил, что соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС может быть достигнуто к октябрю 2018 года, если страна подаст заявление до марта 2017 год.

В настоящее время Британия формирует свою переговорную позицию по предстоящим ключевым соглашениям с ЕС. Процесс идет непросто, потому что Великобритания должна не только решить все вопросы будущего взаимодействия с Брюсселем, но и разобраться с внутренними проблемами. В их числе предстоящее в январе решение Верховного суда страны о праве британского правительства начать процедуру выхода из ЕС без соответствующего голосования парламента, многие члены которого ранее открыто высказались за то, чтобы остаться в составе ЕС. Помимо основного вопроса о необходимости консультаций с парламентом, Верховному суду предстоит также ответить на вопрос, должна ли премьер-министр Тереза Мэй получить согласие властей регионов перед тем, как запускать процесс выхода из ЕС. Тогда как Великобритания в целом на референдуме проголосовала за выход страны из ЕС, Шотландия и Северная Ирландия высказались за сохранение членства.

Тихоокеанское партнерство

Незавидная судьба в 2017 году может ждать соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, широкой зоне свободной торговли в азиатско-тихоокеанском регионе, которое готовилось под руководством США в течение нескольких лет. Документ был подписан в феврале 2016 года представителями 12 стран: США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Малайзии, Брунея, Вьетнама, Японии, Мексики, Чили и Перу.

Однако во время избирательной кампании Дональд Трамп, впрочем как и Хиллари Клинтон, неоднократно подвергал сомнению целесообразность существования ТТП. Позже он подтвердил намерение выйти из соглашения – "потенциальной катастрофы для страны". Вместо него будущий американский лидер заявил о намерении "вести переговоры о честных двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и производство назад в Америку".

Выход США из ТТП вряд ли приведет к возвращению рабочих мест, зато помешает американскому экономическому доминированию в регионе, считают опрошенные эксперты в США. Профессор и почетный директор программы по международному экономическому законодательству и политике в Университете Аризоны Дэвид Ганц отметил, что для США ТТП "удалило бы тысячи импортных пошлин", накладываемых быстро развивающимися экономиками региона, Малайзией и Вьетнамом. "ТТП расширило бы экспорт США на эти рынки, что соответственно увеличило бы занятость в США", — сказал Ганц. Также не факт, что Трампу удастся заключить столь же выгодные двусторонние соглашения с Японией или Малайзией, считает он.

Как отмечают специалисты, в случае выхода США из партнерства в нынешнем виде оно, скорее всего, не сохранится, даже несмотря на заявления представителей основных стран-партнеров США, в первую очередь Японии.

Иранская сделка

Другое соглашение, достигнутое при участии уходящей администрации США – договоренность по ядерной программе Ирана, – также может оказаться в будущем году под угрозой срыва. В ходе своей предвыборной кампании Трамп резко раскритиковал сделку, утверждая, что она позволит Тегерану получить ядерное оружие. Советник Трампа по внешней политике Валид Фарес заявлял, что избранный президент США потребует пересмотреть и внести изменения в соглашение по иранской ядерной программе.

Более того, ряд американских СМИ сообщал, что команда Трампа изучает предложения о введении новых санкций против Ирана, не связанных с его ядерной программой, а касающихся планов Тегерана по созданию баллистических ракет.

В Иране пока на официальном уровне выражают надежду на то, что после инаугурации избранный президент все-таки будет проводить более взвешенный курс и откажется от планов по выходу США из ядерной сделки. При этом эксперты в комментарии РИА Новости отмечают, что возможный разрыв соглашения не принесет больших негативных последствий для Ирана, так как страна продолжает жить под санкциями, большая часть которых не была отменена. На этом фоне противники соглашения уже внутри Ирана получают все более ощутимую поддержку, что может сыграть ключевую роль в ходе предстоящих в стране выборов президента в 2017 году.

ООН и новый генсек ru.wikipedia.org Новый генсек ООН Антониу Гуттериш: яркий социалист и спец по беженцам

Пожалуй, единственным ожидаемым внешнеполитическим событием, о котором можно говорить с наибольшей долей уверенности, является вступление на пост нового генсека ООН. С 1 января руководить Всемирной организацией будет бывший премьер-министр Португалии Антониу Гуттериш. Еще до официального вступления в должность он заявил, что намерен серьезно реформировать международную организацию, которая должна сконцентрироваться на нуждах людей. В первую очередь Гуттериш хочет оптимизировать управленческий аппарат и улучшить координацию между внутренними институтами ООН, также в его планы входит борьба с бюрократией.

Особое внимание новый генсек уделит миграционной проблеме, тем более что ранее он занимал пост верховного комиссара ООН по делам беженцев. Гутерриш напомнил, что сирийский народ ранее принял в своей стране более двух миллионов беженцев, так что ООН в долгу перед Дамаском и должна сделать все возможное, чтобы отблагодарить Сирию за "щедрость по отношению к другим".

Читайте также: Новый генсек ООН Антониу Гутерриш. Справка

Избранный генсек уже провел встречи с высшими должностными лицами стран-членов "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН, в частности, с президентом России Владимиром Путиным. Тогда Гутерриш заявил, что признает решающую роль РФ не только в рамках ООН, но также и во всех других аспектах международных отношений.

Бывшие коллеги Гуттериша, эксперты и политики считают его эффективным менеджером, с которым можно выстроить конструктивный диалог. Следующие пять лет покажут, сможет ли "инженер" Гуттериш переделать к лучшему Всемирную организацию