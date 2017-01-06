Спецслужбы США заявляют, что нашли посредников между РФ и WikiLeaks

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Спецслужбы США утверждают, что нашли посредников между Россией и WikiLeaks, которые, по их данным, передали документы Демократической партии США для публикации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада.

Об этом говорится в секретном докладе разведки США, сообщает телеканал, но не приводит никаких имен или свидетельств в пользу данной версии спецслужб. Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе переписки Национального комитета Демократической партии и обнародовании ее через сайт WikiLeaks. Российские власти опровергли эти обвинения. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также заявил на этой неделе, что сайт не имеет никакого отношения к России и не получал данных от российского правительства.

Секретный доклад спецслужб объемом более 50 страниц был составлен по распоряжению президента США Барака Обамы и в четверг передан для рассмотрения главе государства. Более короткая, несекретная версия будет обнародована в начале следующей недели, сообщил на слушаниях в конгрессе в четверг директор национальной разведки Джеймс Клэппер.

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Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.В команде избранного президента США Дональда Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.