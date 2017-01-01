Трамп сомневается, что Россия ответственна за кибервзломы в США

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы в США, сообщило агентство Рейтер.

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По словам Трампа, ответственным за взлом серверов Демократической партии могла быть не Россия, а "кто-то другой". Трамп заявил, что знает многое о деле "русских хакеров", чего не знают другие, и пообещал поделиться подробностями на следующей неделе. Избранный президент США также выразил надежду, что у США будут "отличные отношения" с многими странами, включая Россию и Китай.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".