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Трамп сомневается, что Россия ответственна за кибервзломы в США

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По словам избранного президента США Дональда Трампа, ответственным за взлом серверов Демократической партии могла быть не Российская Федерация, а "кто-то другой".
Избранный президент США Дональд Трамп
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы в США, сообщило агентство Рейтер.

Флаги США и России. Архивное фото
RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
Руководство США обвинило власти РФ в причастности к хакерским атакам

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По словам Трампа, ответственным за взлом серверов Демократической партии могла быть не Россия, а "кто-то другой". Трамп заявил, что знает многое о деле "русских хакеров", чего не знают другие, и пообещал поделиться подробностями на следующей неделе. Избранный президент США также выразил надежду, что у США будут "отличные отношения" с многими странами, включая Россию и Китай.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

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