Сенатор Грэм планирует внести законопроект о санкциях против РФ

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Сенатор-республиканец Линдси Грэм планирует на следующей неделе внести законопроект об ужесточении санкций против России, сообщает CNN.

"Санкции идут, избранный президент Трамп. Я надеюсь, что после пятницы вы поймете, что русские действительно вмешались в наши выборы", — заявил Грэм. В пятницу руководство американских спецслужб намерено проинформировать Трампа о "вмешательстве России" в американские выборы.

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Грэм раскритиковал Трампа, который скептически относится к обвинениям спецслужб в адрес России. "Похоже, у него (Трампа — Ред.) слепое пятно (в том, что касается России — Ред.), и я в полном замешательстве на этот счет", — сказал Грэм, который разрабатывает санкции совместно с другим "ястребом" в вопросе о России Джоном Маккейном.

Перспективы законопроекта, который может внести Грэм, неясны. Даже нынешняя администрация Барака Обамы, которая ввела несколько раундов санкций против России, противилась аналогичным инициативам конгресса. Вводя санкции исполнительными указами президента, нынешняя администрация сохраняет гибкость в принятии решений, тогда как принятие санкций конгрессом сильно связывает Белому дому руки.

В конце прошлого года некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.

Ранее член комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что если избранный президент США Дональд Трамп попытается отменить новые санкции против России, введенные администрацией покидающего свой пост Барака Обамы, американский конгресс выступит за их ужесточение.