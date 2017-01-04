Республиканцы в конгрессе понимают важность санкций против РФ - Чалый

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Республиканское большинство в конгрессе осознает важность санкционного давления на Россию, поэтому президентская администрация Дональда Трампа не сможет пересмотреть политику санкций Вашингтона в отношении Кремля, убежден посол Украины в США Валерий Чалый.

"Что касается санкций против России, очевидно, что прагматичные республиканцы, прежде всего в конгрессе, понимают важность продолжения активной политики на этом направлении. Я не думаю, что санкции, связанные с Крымом, будут отменены", – заявил Яалый в интервью агентству "Укринформ".

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По его словам, судьба санкций, "введенных против РФ за вооруженную агрессию в Донбассе, будет зависеть от выполнения минских договоренностей".

"Вряд ли желание сыграть "быструю партию" с Путиным найдет результативное решение, если только Россия полностью не выполнит минские договоренности. При этом, возможно, вырастет роль других инструментов, в том числе предоставления оборонного оружия для Украины", – допустил посол.

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Ранее член комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что если избранный президент США Дональд Трамп попытается отменить новые санкции против России, введенные администрацией покидающего свой пост Барака Обамы, американский конгресс выступит за их ужесточение.

Как сообщалось, в Белом доме заявили, что введение санкций против российского президента Владимира Путина было бы "чрезвычайным решением".