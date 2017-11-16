Всемирный банк пока недоволен украинскими реформами - Фурса

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Глава группы Всемирного банка Джим Ен Ким, который находился с двухдневным визитом в Украине, на совместном брифинге с премьер-министром Владимиром Гройсманом заявил, что ВБ делает одну из крупнейших ставок на реформы в Украине.

По словам Кима, в организации есть такое понятие, как лимит поддержки. Представитель ВБ подчеркнул, что в случае сотрудничества с Украиной он уже превышен. Вместе с тем Всемирный банк тесно сотрудничает с МВФ для увеличения поддержки Украины.

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На какую поддержку от Всемирного банка может рассчитывать Украина в дальнейшем рассказал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире радиостанции Голос Столицы.

Какие успехи Украины стали основанием для таких оптимистичных заявлений представителя Всемирного банка?

— За последние три года мы издавали больше реформ, чем за последние 25 лет, поэтому логично, что видя такой прогресс, они хотят поддерживать дальше. Другое дело, что темп реформ не устраивает ни нас, ни Мировой банк, но тем не менее, сделано было довольно много.

О каких практических последствиях можно говорить в данном контексте, если мы говорим о Всемирном банке?

— Смотрите, тут же на самом деле главное не то, что Всемирный банк дает деньги. Главное, что мы делаем реформы, чтобы Всемирный банк дал нам деньги. Вот это ключевое. Те дороги, которые делали под кредиты Всемирного банка, это совсем не те дороги, которые делает "Укравтодор". Эти дороги и обслуживаются потом качественно, и делают их качественно, и никакого там ямочного ремонта и прочего не существует. Это такой вот наглядный пример. Но ключевое, конечно, это те реформы, которые мы делаем ради получения денег.

Чем обусловлен визит представителя Всемирного банка в Украину?

— Просто Всемирный банк празднует 25 лет своей миссии в Украине и глава Всемирного банка приехал именно по этому поводу.

На что именно направляется международная финансовая помощь в Украине? От МВФ, ЕБРР, Всемирного банка?

— Те деньги, которые дает МВФ, идут в резервы НБУ. Там лежат и потом уходят обратно МВФ. Всемирный банк дает деньги на проекты. Вы приносите какой-то важный проект для страны и говорите: смотри, Всемирный банк, вот такой важный проект есть. Всемирный банк дает эти деньги и контролирует выполнение, это самое важное, поэтому снова возвращаемся к дорогам — вы можете потратить 100 миллионов гривен на дорогу от "Укравтодора" и 50 миллионов от Всемирного банка. Вот за 50 миллионов от Всемирного банка гораздо лучше получится дорога. А ЕБРР в принципе ориентирован на поддержку бизнеса, они кредитуют или входят в акционерный капитал прозрачного и качественного бизнеса.

На каких условиях выделяются деньги Всемирного банка?

— Это в основном кредиты, это очень-очень дешевые кредиты или очень длинные кредиты. И там очень маленький процент.

Если говорить о перспективах сотрудничества с Всемирным банком, на фоне превышения лимита, о чрезвычайно большой ставке, каков Ваш прогноз по сотрудничеству? Оно дальше будет продолжаться в том же контексте или как-то может видоизменяться?

— К счастью, мы сейчас долгосрочно неустойчивы без МВФ и поэтому вынуждены будем сотрудничать с фондом. А как мы будем получать средства — будет напрямую зависеть от темпов наших реформ.

А Всемирный банк?

— То же самое, Всемирный банк дает деньги, если мы что-то делаем, потому что давать деньги просто на проедание никто не хочет, и все понимают, что гораздо важнее для страны делать реформы и потом привлекать инвестиции, нежели жить постоянно под кредиты. Именно поэтому все эти деньги, которые дает и МВФ, и Всемирный банк, они даются под условия, которые увеличивают инвестиционную привлекательность Украины.

Сколько в этом году Всемирный банк уже предоставил нам средств под определенные проекты?

— Не знаю, у меня такой цифры нет. Там проблема в другом, лимит-то они может и превысили, но мы не выбираем те деньги, которые нам выдали. Там огромный зазор между тем, что нам могут дать, что нам подписали и тем, что мы действительно взяли.

Чем это объяснить?

— Глупостью, прежде всего. Но еще и коррупцией, и прочими расхлябанностью и бюрократией. Там же всегда есть условия и очень часто эти условия просто не выполняются ответственными товарищами.

Джим Ен Ким говорил также о сорока триллионах долларов, о деньгах инвесторов в объеме сорока триллионов долларов, извините, миллиардов, которым ищут место, куда можно было бы их вложить, и этим местом может стать потенциально Украина.

— Я думаю, что в таком случае речь шла именно о сорока триллионах, а не сорока миллиардах. Сорок миллиардов во Всемирном банке — это вообще капля в море. Очень много денег сейчас, и эти деньги ищут, куда бы им прийти, это правда.

Чего нам сейчас не хватает, чтобы эти инвесторы зашли?

— Ключевое, что сдерживает инвесторов от прихода в Украину, это — верховенство права, верховенство права и еще раз верховенство права. И мы видим на примере той же Румынии, когда там их антикоррупционное бюро может садить людей, а не только арестовывать их. Там сейчас пересадили половину верхушки и ВВП, по свежим данным, за этот год +8,8% в Румынии. Вот показатель — если можно садить коррупционеров, то тут же приходят инвестиции. И это все ключевое упирается в верховенство права, когда для инвесторов критически важно, чтобы его инвестиция была защищена.

Именно этим можно объяснить комментарий Джим Ен Кима относительно антикоррупционного суда, да?

— Да, безусловно. Две вещи, на которые они сейчас напирают, Всемирный банк, — это земельная реформа и антикоррупционный суд.

Удается ли Минфину растягивать период, чтобы сглаживать пики погашения кредитных средств?

— Совсем недавно мы сделали выпуск еврооблигаций на три миллиарда долларов, полтора миллиарда из которых пошли на погашение именно 2019 года. Правительство существенно уменьшило риск 2019 года.

Пока этого достаточно? В дальнейшем также будут уменьшать эти риски?

— Других средств нет, поэтому в зависимости, конечно, от конъюнктуры мировой и других факторов, они будут пытаться делать то же самое, пока мы в программе с МВФ, это делать просто. Как только вы убираете программу МВФ, тут же желание инвесторов давать деньги в Украину существенно падает.

Напомним, 13 ноября президент Всемирного банка Джим Йонг Ким прибыл в Украину с двухдневным визитом, в ходе которого провел встречи с руководством страны.

Так, в ходе встречи с главой ВР Андреем Парубием Ким сообщил, что ВБ ищет возможности расширения финансовой поддержки реформ, проводимых в Украине. Он отметил, что финорганизация достигла лимита возможного кредитования Украины. Вместе с тем во Всемирном банке ищут возможности освободить те или иные ресурсы для того, чтобы направить их в Украину.