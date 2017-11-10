По заявкам МВФ. Украина сделала первый шаг к большой приватизации

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг, 9 ноября, Рада таки приняла в первом чтении закон о приватизации, который является одним из четырех требований МВФ к Украине для получения транша. "За" проголосовали 258 народных депутатов.

Основным инициатором законопроекта стал премьер Владимир Гройсман. Он лично просил депутатов его поддержать.

По словам премьера, законопроект позволит привлечь инвесторов на убыточные госпредприятия, которых достигло уже 3,5 тысячи. "3500 госпредприятий — это абсолютный нонсенс. Они генерируют убытки государству", — заявил премьер, обращаясь к нардепам.

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Между тем, в профильном комитете Рады отметили, что данный законопроект соответствует абсолютно всем европейским стандартам, которые обеспечат прозрачность приватизации в нашей стране.

Главные положения закона

Согласно закону, госимущество, выставляемое на продажу, будет делиться на две группы (вместо 5 по нынешним законам): крупное и малое.

К объектам большой приватизации относятся объекты госсобственности, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежат государству, а стоимость активов которых превышает 250 млн грн.

По данным Минэкономразвития, в распоряжении государства находится 3444 госпредприятия, 839 из них должны быть приватизированы.

Однако согласно действующему законодательству реально в кратко- и среднесрочной перспективе проданными могут быть только 284, крупных объектов среди них 60. Все эти объекты Фонд госимущества делит на 6 групп, для каждой из которых существуют свои правила продажи.

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Предприятия, которые предлагают продать

Среди них, в частности:

облэнерго (Одессаоблэнерго, Донецкоблэнерго итд), банки (Ощадбанк, Приватбанк…), морские порты (Мариупольский, Одесский, Ильичевский, Николавеский итд), шахты (Селидовуголь, Волыньуголь итд), культурные объекты (Укртелефильм, киностудия Довженко, Одесская киностудия, Национальный цирк Украины, Дворец спорта (Киев), заводы (Одесский припортовый, Азовмаш, Арсенал, Артемсоль, Турбоатом), другие (Президент Отель, отель Казацкий, Укрбуд, Киевпассервис)

Новый подход к приватизации

Законом внедряется новый подход к большой и малой приватизации.

В случае большой приватизации будут привлекаться международные советники.

Продаваться госимущество будет либо на аукционе, либо посредством выкупа объектов приватизации. Продажа объектов малой приватизации будет осуществляется на электронных аукционах через площадку "ProZorro.Продажи".

Оспаривание приватизации

Будет возможно в течение 3 лет после ее проведения и исключительно в международных арбитражах. Кроме того, на приватизируемые объекты будет накладываться мораторий на банкротство. Законопроект запрещает в течение года после приватизации возбуждать дела о банкротстве предприятий по основаниям, возникшим до завершения приватизации.

Кто может быть покупателем

Покупателями объектов госсобственности могут быть граждане Украины, иностранцы и лица, не имеющие гражданства, юрлица Украины и других стран.

Не могут быть покупателями юрлица, если минимум 10% их акций владеет резидент страны-агрессора, а также конечным бенефициаром которого является резидент страны-агрессора.

Не подлежит приватизации

Имущество Минобороны, ВСУ, СБУ, Госпогранслужбы. Также не подлежат приватизации недра и полезные ископаемые общегосударственного значения, имущество, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины, магистральные нефте- и газопроводы, акватории портов и аэродромы.

Инвестиционные советники

Согласно правительственному проекту закона о приватизации, объекты большой приватизации будут продаваться с привлечением инвестиционного советника – одного из инвестиционных банков с мировой репутацией.

Советник будет изучать спрос на объект, искать потенциальных покупателей, общаться с ними и предлагать стартовую цену.

Новые правила оценки и продажи

Стартовой ценой объектов малой приватизации станет чистая стоимость активов – или балансовая стоимость, если чистая стоимость объекта приватизации отрицательная.

Если после изучения спроса не получится установить стартовую цену, то будет использоваться методика оценки, определенная Кабинетом министров.

Новые правила продажи

Первым этапом будет классический аукцион с повышением цены. Если такой аукцион не состоялся, то на втором этапе объект будет вновь выставлен на такой же классический аукцион, но с дисконтом в 25% от начальной цены.

Если объект не продастся и на втором этапе, то будет проведен третий аукцион с дисконтом в 50% от начальной цены.

В случае, если третий аукцион также пройдет не успешно, будет проведен четвертый аукцион – с понижением цены (т.н."голландский аукцион"), где отправной точкой является стартовая цена третьего этапа.

Иностранцам облегчат покупку

Закон облегчает право приобретения украинского госимущества иностранными инвесторами. В документе выписана возможность для иностранных инвесторов использовать нормы так называемого "английского права". Это означает, что совершение сделки по купле-продаже объектов иностранный инвестор сможет осуществить по нормам украинского законодательства, а все правоотношения, возникающие после этой сделки, будут решаться по законам иностранного государства.

По материалам из открытых источников интернет