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    Порошенко отчитался о ходе реформ перед главой Всемирного банка

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    Президент Украины проинформировал главу ВБ о реализации судебной реформы, в частности формировании нового состава Верховного суда и создании антикоррупционного суда.
    Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом группы Всемирного банка Джимом Ен Кимом
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом группы Всемирного банка Джимом Ен Кимом, сообщила во вторник пресс-служба украинского главы.

    Отмечается, что  стороны обсудили реформы в Украине.

    "Мы решительно настроены на продолжение реформ в Украине", — цитирует Порошенко пресс-служба.

    Как отмечается, президент Украины проинформировал главу ВБ о реализации судебной реформы, в частности формировании нового состава Верховного суда и создании антикоррупционного суда. Также украинский лидер отметил, что этой осенью приняты важные законы по пенсионно, медицинской и образовательной реформе.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным пресс-службы, Порошенко призвал президента Всемирного банка взять под свой контроль помощь во внедрении составляющей медицинской реформы по обеспечению сельского населения Украины медицинскими услугами надлежащего уровня. В свою очередь, президент ВБ пообещал сделать все возможное для финансовой и технической поддержки реформ в медицинской и образовательной сферах.

    Отмечается, что президент группы Всемирного банка высоко оценил состояние реализации реформ в Украине. "Я оптимистично настроен относительно будущего Украины", — цитирует его слова пресс-служба.

    Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредитования.

    Как сообщалось ранее, направленность расширенной финансовой поддержки Всемирного банка для Украины будут зависеть от хода реформ в стране.

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