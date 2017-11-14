Тренд дня: "Если задумал провалить реформы – возглавь их"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Глава Всемирного банка Джим Ен Ким в ходе встречи со спикером Рады Андреем Парубием и народным депутатами заявил, что ВБ ищет возможности расширения финансовой поддержки реформ, проводимых в Украине

Как сообщалось по итогам встречи на сайте Рады, Ким уточнил, что они ищут возможности расширения финансовой поддержки реформ в Украине.

По его словам, после того, как будут сделаны шаги относительно проведения земельной реформы и создания антикоррупционного суда, можно говорить о дальнейших инвестициях.

Это, по его мнению, станет залогом перемен во внешнем имидже Украины. В мире есть 40 триллионов долларов, которые ищут своего адресата, добавил он.

Читайте также: По заявкам МВФ. Украина сделала первый шаг к большой приватизации

Специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса напомнил, что власти обещают реформы, но ряд из них саботируются: приватизация, антикоррупционный суд и служба финансовых расследований.

"Каждое из этих изменений может лишить власть имущих крупного денежного потока. Поэтому допустить их нельзя. Но и прямо оппонировать этим реформам тоже нельзя. Кредиторы не поймут. Да и свои граждане тоже. Как с антикоррупционным судом. Пока говорили, что "посмотрите на Финляндию", все смеялись. И критиковали. Критику никто не любит. Смех еще больше. В итоге, выбирают другой вариант", — считает Фурса.

По его мнению, если "революцию нельзя предотвратить, то ее надо возглавить".

"Если неприятную тебе реформу нельзя отрицать, нужно громко заявить, что ты берешь ее на себя. Возглавляешь процесс. И топишь его в болоте. И тогда и критиковать тебя сложно. Ведь ты сам, громко требуешь везде поскорее это сделать. И смеяться над тобой, когда ты выдвигаешь абсурдные аргументы против, тоже не будут. Двойная выгода. Осталось найти помощника, которому поручить, и дело в шляпе", — отметил эксперт.

Пост Сергея Фурсы в Facebook

По его мнению, МВФ требует приватизации, а власть погрузила процесс в пучину бюрократии, выставляя на продажу неинтересные объекты, а по интересным завышая цену.

"Не хочешь забирать полномочия у налоговой полиции, экономических департаментов МВД и СБУ, но МВФ говорит надо, а Минфин даже подготовил закон. Что делать? Правильно, поручить любимому бухгалтеру друга президента написать свой закон. И заболтать. Готовый закон лежит. Новый все пишется и пишется. Деньги капают", — уточнил Фурса.

Эксперт объяснил и саботаж создания антикоррупционного суда.

"Не хочешь создавать антикоррупционный суд? Очень не хочешь. Пока его нет можно отмазываться "непрофессионализмом НАБУ" и одновременно саботировать все коррупционные дела в суде. Что делать? Правильно. Создать рабочую группу в парламенте. Хуже может быть только следственную комиссию в Раде. И заболтать. В крайнем случае потом сделать все, чтобы не допустить иностранцев к отбору судей. Позаимствовать термин "суверенной демократии" и ненавистного соседа. И все время возглавлять процесс. И все хорошо. Ты за все хорошее и против всего плохого. Ты впереди процесса. И постоянно подгоняешь глупых бояр. Но воз и ныне там. И деньги капают", — подытожил эксперт.

Пост Сергея Фурсы в Facebook

В свою очередь политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко обратил внимание на цифру в 40 триллионов долларов возможных инвестиций.

"Андрей Парубий встретился с президентом Группы Всемирного банка Джимом Ен Кимом, который заявил, что в мире есть 40 трлн долларов (!!!), которые "ищут своего адресата". И что Украина могла бы стать таким местом — куда бы эти триллионы были направлены. Тревожно за Андрея Владимировича. Он действительно встречался с президентом Группы, а не с лыжным инструктором? Ксиву у этого "президента" проверили? Ложечки после его отъезда перечислили?" — задается вопросом политолог.

Также эксперты и блоггеры прокомментировали запланированное на текущую пленарную неделю парламента рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что предложенный ко второму чтению закон – документ не об реинтеграции, а об оккупированных территориях.

"Только наши "профессиональные" СМИ могут Закон об оккупированных территориях, который готовится ко второму чтению, упорно называть "Закон о реинтеграции Донбасса", — написал Корнейчук.

Пост Дмитрия Корнейчука

Политолог Петр Олещук выразил мнение, что предлагаемый в парламенте закон имеет к деоккупации, восстановлению суверенитета и реинтеграции посредственное отношение.

"Скорее, это способ для отдельных политических сил обеспечить себе "патриотическое" позиционирование. Собственно, для этого надо было написать закон, в который в очередной раз включить норму о признании России агрессором. Хотя все эти декларации, несмотря на свою нужность, сразу входят в противоречие с украинской действительностью. Ну не сотрудничают с оккупантами в сфере бизнеса. Не дают оккупантам зарабатывать на собственной экономике", — отметил эксперт.

По его мнению, власти могли вместо принятия невыполнимых норм заняться более реальными делами.

"Лучше бы утвердили нормы, которые легко разработать, принять, ввести в действие. Еще и с пользой для бюджета. Например, условия лицензирования лотерейного бизнеса, которые ни одно правительство, несмотря на требования закона, так и не утвердило аж с 2012 года. Благодаря этому весь "лотерейный" рынок контролируют дружеские к "семье Януковича" российские олигархи, которые реально не платят в бюджет ничего. А на что тратят заработанные деньги — известно только им. Может — на яхты. Или на "ополченцев"?" — считает Олещук.

Пост Петра Олещука

Он напомнил, что порядок уже разработан в Минфине, но где-то завис между ведомством Александра Данилюка и Кабмином Владимира Гройсмана. По его мнению, достаточно просто его утвердить, и государство только на лицензиях получит в 200 млн.

"Мгновенно, а россиян можно будет вытеснить с рынка вполне официально, а не в форме "погромов", — подытожил эксперт.