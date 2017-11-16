Олещук о "законе про деоккупацию": а как же бизнес?

РИА Новости Украина

Верховная Рада 6 октября утвердила в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что ВР планирует рассмотреть законопроект во втором чтении 16 ноября, если комитет завершит работу над поправками к закону.

В то же время рабочая группа, которая занималась подготовкой законопроекта о реинтеграции Донбасса к рассмотрению во втором чтении, решила не вносить в него поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщил народны депутат Иван Винник.

Закон о реинтеграции, который также называют "законом о деоккупации", на своей странице в Facebook прокомментировал политический эксперт Петр Олещук.

"Как по мне, к "деоккупации", "восстановлению суверенитета" и "реинтеграции" он имеет опосредованное отношение. Скорее, это способ для отдельных политических сил обеспечить себе "патриотическое" позиционирование. Собственно, для этого надо было написать закон, в который в очередной раз включить норму о признании России агрессором", – сообщил эксперт.

Хотя все эти декларации, несмотря на свою нужность, сразу входят в противоречие с украинской действительностью, уверен Олещук: "ну не сотрудничают с оккупантами в сфере бизнеса. Не дают оккупантам зарабатывать на собственной экономике”.

"Лучше чем тратить много времени на принятие норм, которые невозможно выполнить, лучше бы утвердили нормы, которые легко разработать, принять, ввести в действие. Еще и с пользой для бюджета. Например, условия лицензирования лотерейного бизнеса, которые ни одно правительство, несмотря на требования закона, так и не утвердило аж с 2012 года. Благодаря этому весь "лотерейный" рынок контролируют дружеские к "семье Януковича" российские олигархи, реально не платят в бюджет ничего. А на что тратят заработанные деньги — известно только им. Может — на яхты. Или на "ополченцев"?", – написал политолог.

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Порядок, отметил он, уже разработан в Минфине, но где-то завис между ведомством Данилюка и Кабмином Гройсмана.

"Достаточно просто его утвердить, и государство только на лицензиях получит 200 млн. Мгновенно, а россиян можно будет вытеснить с рынка вполне официально, а не в форме "погромов". Достаточно деклараций оккупации. Делайте что-то с оккупантами", – подытожил Олещук.