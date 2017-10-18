Как Украина будет решать "языковый вопрос" с Европой? Мнение политтехнолога

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что обсуждение украинской реформы образования в Евросоюзе продолжат после выводов Венецианской комиссии.

В Евросоюзе довольно активно обсуждают украинский закон. Например, 16 октября в Совете ЕС по инициативе Венгрии состоялись слушания. К слову, Венгрия грозит инициировать пересмотр договора об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом из-за языкового закона.

Пока что Украина сдержанно объясняет соседям суть закона. Так, вскоре министр образования Лилия Гриневич должна встретиться со своим польским коллегой. Эту встречу на днях анонсировал посол Польши в Украине Ян Пекло. Лилия Гриневич уже успела встретиться по этому поводу также и с румынским коллегой Марьяном Попом и генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом.

Возможные последствия принятия этого закона для сотрудничества Украины с Евросоюзом, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политтехнолог Сергей Гайдай.

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Как лучше на сегодняшний день выстраивать стратегию поведения украинской власти, чтобы нивелировать этот конфликт и в то же время не поступиться уже какими-то своими интересами?

— Во-первых, я думаю, что проблема была в одном только: перед тем, как принимать этот закон, надо было отправить его в Венецианскую комиссию, которая так или иначе для стран Европы является тем, скажем, авторитетом, который говорит о правомерности или неправомерности закона, а не делать это уже после того, как закон принят. И возможно, это единственная процедурная ошибка. С другой стороны, я бы не делал из этого огромной паники, потому что всегда будут недовольные какие-либо соседи, в данном случае речь идет о правых партиях в Венгрии, чем-то внутри страны. Но если говорить честно, закон об образовании — это абсолютно внутреннее дело Украины. Просто это хороший такой индикатор того, что, к сожалению, Украина на данный момент не обладает достаточной субъектностью в глазах европейского сообщества и особенно наших ближайших соседей. И зиждется не в законе об образовании, потому что, я считаю его абсолютно правомерным, давно необходимо было серьезно заняться вопросом украинского языка, единого языка, особенно в образовании, и не важно — это Закарпатье либо русскоязычные восточные зоны, или места, где есть румынский язык, абсолютно. Сейчас нужно не паниковать, вести диалог со всеми партнерами.

Закон, по мнению многих, нужно было принимать, и сейчас нет никакого смысла его отменять, но прекрасно было понятно, что Венгрия остро реагирует на то, что происходит с венграми на Закарпатье. Это результат того, что не было работы с общественным мнением, не было работы с Венецианской комиссией заранее?

— Это лишь говорит про индикатор того, что к сожалению, ВР и народные депутаты больше заняты законами, которые не очень публичны, не очень заметны, но являются, как говорят некоторые западные эксперты, для них законодательным спамом, а на самом деле лоббистскими законами, поддерживая интересы тех или иных финансовых групп. Просто надо переходить к нормальной законотворческой работе, которая включает в себя в том числе и все эти аспекты, и если это будет неадекватно воспринято, допустим, соседями, которые нам важны в данном случае, то должна была быть большая подготовительная работа. Теперь придется догонять поезд, который ушел.

У нас еще следующий вариант — представители власти предлагают сбавить эмоции, дождаться выводов Венецианской комиссии, и в случае чего вносить изменения. Может, это просто попытка сбить накал эмоций и затянуть обсуждение?

— Это попытка сбить накал эмоций, не более того. Сегодня согласия в парламенте между разными силами, которые представляют разные партии, нет. Я думаю, это будет колоссально сложный процесс, не менее сложный, чем, например, закон о реинтеграции Донбасса.

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Многие ожидают, что фактически возмущение Венгрии обусловлено внутриполитическими моментами, приближающимися парламентскими выборами в Венгрии. Если этот вопрос затянется до весны, выборы в Венгрии пройдут, то после выборов диалог будет легче вести?

- В зависимости от того, какие силы в Венгрии придут к власти. Потому что вопрос инициирован так называемыми правыми силами, экстремистами, с нашей точки зрения, которые свой флаг поднимают в защиту в том числе венгров за рубежом, каким для них является Закарпатье.

Напомним, недопонимание между странами из-за украинской образовательной реформы не повлияет на положение Украины, поскольку оно и так плачевно, считает эксперт Александр Хара.

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