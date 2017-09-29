"Подарок" от Кабмина: субсидий станет меньше на треть

Анна Лаба, РИА Новости Украина
Правительство Украины изменило механизм расчета размера субсидий. Отныне доходы граждан будут учитываться на за год, а за предыдущие полгода. В частности, при назначении субсидии в мае должны учитываться доходы за третий-четвертый кварталы прошлого года, а при назначении субсидии в октябре — первый-второй кварталы текущего года.
В правительстве настаивают, что такое решение было принято в связи с тем, что социально несправедливо брать во внимание прошлогодние доходы гражданина, поскольку тот мог весь прошлый год работать и получать высокую заработную плату, а в этом году уволился и нуждается в помощи в оплате коммунальных услуг.
Однако причина подобного "восстановления социальной справедливости” довольно проста. Если в 2016 году минимальная заработная плата составляла 1600 грн, то в 2017 – уже 3200 грн. Из-за нового порядка начисления миллионы украинцев будут лишены субсидий, или получат мизерные компенсации, ведь доходы за прошлый год, которые у многих были меньше, учитываться не будут.
А если учесть то, что урезаны социальные нормы потребления на газ, горячую воду тепловую и электроэнергию, а также, благодаря решению лишать субсидий тех граждан, которые имеют более 340 грн долга коммунальные услуги, то общая картина выглядит весьма печально.
"Метод расчета субсидии поменяли, чтобы меньше людей ее получали. Сделано это потому, что во-первых, очень большие долги по субсидиям, во-вторых, МВФ требует, чтобы количество субсидиантов было меньше.
Ведь 42% семей — это очень много, потому что считается нормальным, что около 10%, максимум 15%, могут получать субсидии. Просто отменить субсидии нельзя, поэтому Кабмин поменял методику. Даже по их расчетам, приблизительно 30% субсидиантов выпадут из субсидий", – сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии РИА Новости Украина.
Охрименко обратил внимание, что в правительстве поменяли период отчетности, вследствие чего некоторое количество людей просто "выпадут" из получателей субсидии, и изменили базу расчета для тех, кто указывает, что не работает, кроме того, учитывая, что субсидии рассчитываются из социальных норм потребления, правительство их уменьшило.
"Но самое главное, о чем мало кто знает: мало того, что они уменьшили норму, они убрали поправочный коэффициент по регионам. Раньше у всех регионов были поправочные коэффициенты, которые учитывали состояние коммунальных сетей. То есть на нынешний момент расчет субсидий, что в Киеве, что в Житомире, не отличается, а раньше отличался", — сказал Охрименко.
Также аналитик обратил внимание, что сейчас довольно настойчиво заговорили о том, что будут детально проверять количество зарегистрированных и реально проживающих при назначении субсидий.
"Единственные, кого не затронет новшество Кабмина, пенсионеры. У кого пенсии небольшие, даже что-то там считать-пересчитывать, их не затронет. Даже если пенсии "осовременят", то сильно не зацепит. И это повышение все равно будет считаться в следующем году.
То есть, пенсионерам, исходя из их минимальных пенсий, все оставили по-старому. А работающим украинцам пересчитали таким образом, что даже если у вас зарплату повышали не сразу или повышение было только частичное, то в принципе, за счет математики, у вас получится довольно большая средняя зарплата, и на субсидию вы не попадаете", – пояснил аналитик.
Эксперт уточнил, что если в этом году в госбюджет на субсидии была заложена сумма в 72 млрд грн, то в проекте бюджета на 2018 года она уменьшилась до 55 млрд грн.
"Так что ориентиры и цели правительства нам понятны", – заключил Охрименко.