"Подарок" от Кабмина: субсидий станет меньше на треть

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Правительство Украины изменило механизм расчета размера субсидий. Отныне доходы граждан будут учитываться на за год, а за предыдущие полгода. В частности, при назначении субсидии в мае должны учитываться доходы за третий-четвертый кварталы прошлого года, а при назначении субсидии в октябре — первый-второй кварталы текущего года.

В правительстве настаивают, что такое решение было принято в связи с тем, что социально несправедливо брать во внимание прошлогодние доходы гражданина, поскольку тот мог весь прошлый год работать и получать высокую заработную плату, а в этом году уволился и нуждается в помощи в оплате коммунальных услуг.

Однако причина подобного "восстановления социальной справедливости” довольно проста. Если в 2016 году минимальная заработная плата составляла 1600 грн, то в 2017 – уже 3200 грн. Из-за нового порядка начисления миллионы украинцев будут лишены субсидий, или получат мизерные компенсации, ведь доходы за прошлый год, которые у многих были меньше, учитываться не будут.

А если учесть то, что урезаны социальные нормы потребления на газ, горячую воду тепловую и электроэнергию, а также, благодаря решению лишать субсидий тех граждан, которые имеют более 340 грн долга коммунальные услуги, то общая картина выглядит весьма печально.

" Метод расчета субсидии поменяли, чтобы меньше людей ее получали. Сделано это потому, что во-первых, очень большие долги по субсидиям, во-вторых, МВФ требует, чтобы количество субсидиантов было меньше. РИА Новости | Перейти в фотобанк Субсидии: денег на всех не хватит, если их вообще найдут

Ведь 42% семей — это очень много, потому что считается нормальным, что около 10%, максимум 15%, могут получать субсидии. Просто отменить субсидии нельзя, поэтому Кабмин поменял методику. Даже по их расчетам, приблизительно 30% субсидиантов выпадут из субсидий", – сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии РИА Новости Украина.

Охрименко обратил внимание, что в правительстве поменяли период отчетности, вследствие чего некоторое количество людей просто "выпадут" из получателей субсидии, и изменили базу расчета для тех, кто указывает, что не работает, кроме того, учитывая, что субсидии рассчитываются из социальных норм потребления, правительство их уменьшило.

"Но самое главное, о чем мало кто знает: мало того, что они уменьшили норму, они убрали поправочный коэффициент по регионам. Раньше у всех регионов были поправочные коэффициенты, которые учитывали состояние коммунальных сетей. То есть на нынешний момент расчет субсидий, что в Киеве, что в Житомире, не отличается, а раньше отличался", — сказал Охрименко.

Также аналитик обратил внимание, что сейчас довольно настойчиво заговорили о том, что будут детально проверять количество зарегистрированных и реально проживающих при назначении субсидий.

"Единственные, кого не затронет новшество Кабмина, пенсионеры. У кого пенсии небольшие, даже что-то там считать-пересчитывать, их не затронет. Даже если пенсии "осовременят", то сильно не зацепит. И это повышение все равно будет считаться в следующем году.

То есть, пенсионерам, исходя из их минимальных пенсий, все оставили по-старому. А работающим украинцам пересчитали таким образом, что даже если у вас зарплату повышали не сразу или повышение было только частичное, то в принципе, за счет математики, у вас получится довольно большая средняя зарплата, и на субсидию вы не попадаете", – пояснил аналитик.

Эксперт уточнил, что если в этом году в госбюджет на субсидии была заложена сумма в 72 млрд грн, то в проекте бюджета на 2018 года она уменьшилась до 55 млрд грн.

"Так что ориентиры и цели правительства нам понятны", – заключил Охрименко.