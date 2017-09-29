Хроника 28 сентября: расстрел депутата в Черкассах, субсидии по-новому

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 28 сентября в Калиновку вернулись все эвакуированные жители, а главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал версии пожара в арсенале, среди них взрывное устройство. Помимо этого стало известно о том, что в Черкассах расстреляли депутата городского совета Михаила Бинусова. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Матиос назвал версии пожара в арсенале, среди них взрывное устройство

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов на арсенале под Калиновкой Винницкой области, среди них — срабатывание взрывного устройства на территории складов, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Ранее он опроверг информацию, что в Калиновке находились диверсионные группы. Также он заявил, что склады охранялись недостаточно, а пожарная сигнализация вообще не работала. Сейчас в Калиновку вернулись все эвакуированные жители.

Расстрел депутата в Черкассах

В Черкассах расстреляли депутата городского совета Михаила Бинусова. По предварительной информации, преступники совершили более 20 выстрелов из автомата Калашникова. Об этом сообщает в пятницу утром пресс-служба политсилы "УКРОП", чью ячейку погибший возглавлял в городе. Бинусов был назначен исполняющим обязанности начальника департамента ЖКХ Черкасского горсовета в сентябре этого года.

В ЕК призвали Украину поправить закон "Об образовании"

Национальное законодательство Украины должно соответствовать международным обязательствам Киева. Ранее Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства. Позже закон об образовании был официально направлен в Венецианскую комиссию.

Читайте также: Резервация и культурное гетто? Соцсети обсудили "языковой закон"

9 лет "за сепаратизм": приговор журналистам Васильцу и Тимонину

Андрушовский суд Житомирской области признал виновными в сепаратизме киевского журналиста Дмитрия Васильца и его помощника Евгения Тимонина и приговорил их к 9 годам лишения свободы. Василец и Тимонин находятся в СИЗО с 2015 года. Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина задержали по обвинению в сепаратизме, в частности в создании канала "Новороссия ТВ". Как утверждал сам журналист, он не имеет к телеканалу никакого отношения.

Янукович в письме к Путину не призывал к войне — суд

Лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в высказываниях бывшего президента Виктора Януковича. По словам председательствующего судьи Оболонского районного суда Киева Владислава Девятко, призывы к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ и публичных высказываниях Януковича отсутствуют.

Убийство гражданского на учениях в Запорожской области

Военнослужащий Вооруженных сил Украины из автомата смертельно ранил гражданского в Запорожской области. По этому факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Однако позже в правоохранительных органах Запорожской области сообщили журналистам, что погибший гражданский был найден возле заброшенного дома.

Стало известно, во сколько обошлось супруге Порошенко ее поздравление

Супруга президента Украины Петра Порошенко заплатила 4,5 тысячи гривен (около 170 долларов) за производство поздравительного видеоролика на базе студии государственного канала иновещания UA/TV, сообщается на сайте телеканала ТВі со ссылкой на пресс-секретаря жены главы государства. "Студию выбрали, исходя из дизайна и технических возможностей, в частности, наличия большого экрана для трансляции видеоматериалов…", — сообщила пресс-секретарь.

Субсидию на отопительный сезон будут считать по-новому

Размер субсидий на предстоящий отопительный период будет рассчитываться с учетом доходов граждан за I и II кварталы этого года, а на следующий неотапливаемый период — за III и IV кварталы 2017 года. В правительстве уверены, что социально несправедливо брать во внимание прошлогодние доходы гражданина, поскольку человек мог лишиться работы и в этом году нуждается в помощи в оплате коммунальных услуг.

Всемирный день моря — один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций. Этот день отмечается с 1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации. До 1980 года он отмечался 17 марта, а затем его дату решено было перенести на один из дней последней полной недели сентября.