Экономист: Кабмин и НБУ - главные страхи инвесторов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Канадский бизнес готов прийти на украинский рынок. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

"Раньше канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти. И хочу сказать вам — сейчас правильное время и место для инвестирования", — заявил глава государства.

Президент также отметил, что уже ряд канадских компаний, работающих в области энергетики, сельского хозяйства, оборонного и финансового сектора, авиастроительной отрасли проявили значительный интерес к украинскому рынку особенно в контексте введения свободной торговли с Украиной.

Какое будущее может ожидать канадский бизнес в Украине, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Facebook Андрея Новака Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви також розділяєте оптимізм президента щодо канадських інвестицій? Дійсно весь канадський бізнес готовий прийти в Україну?

— Звичайно, не весь канадський бізнес, але дійсно після запровадження і вступу в дію зони вільної торгівлі між Україною і Канадою, я думаю, що потенційно дуже багато канадського бізнесу захоче працювати з Україною. Перш за все для того, щоби використовувати Україну як плацдарм для роботи на європейський ринок, оскільки Україна має зону вільної торгівлі ще й з ЄС і потенційно дуже було би вигідно іноземним виробникам з дальніх країн, в тому числі із Канади, розміщувати виробництво в Україні для того, щоби потім цей товар експортувати до найбагатшого на сьогодні ринку, яким є ринок ЄС.

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— Тепер залишилось тільки Україні зробити свою домашню роботу, а саме значно змінити те, що ми називаємо "інвестиційний клімат", умови ведення бізнесу, перш за все, нам потрібне кардинальне спрощення податкової системи, яка в нас надто перегромаджена абсолютно неефективними, але дуже великою кількістю дрібних податків, зборів. По-друге, нам треба навести лад в банківській системі, тому що зараз є надто багато обмежень по роботі з нерезидентами і по роботі з іноземними валютами. А найголовніше — треба, щоби в Україні нарешті з'явилась економічна політика як така, тому що непрогнозованість дій уряду і Нацбанку — це те головне, що відштовхує на сьогодні іноземних інвесторів. В непрогнозоване середовище ніхто вкладати серйозні гроші не буде.

Скільки на цю домашню роботу знадобиться часу і найголовніше — коли розпочнемо її робити?

— Навіть МВФ дуже довго очікувала, що українські уряди різних років будуть добровільно робити ті структурні реформи, які нам потрібно робити після виходу з комуністичної економіки і переходу до ринкової, але оскільки більшість українських урядів практично ніяких структурних реформ не робили, вони нам зараз виставили так званих 11 маяків, від яких уже нам нема куди подітися, і тепер доведеться за лічені місяці зробити те, чого ми не робили 26 років незалежності. Але в підсумку це буде корисно для самих нас, тому що ці структурні реформи, вони робляться не для того, щоб погіршити ситуацію в будь-якому секторі, а навпаки, щоб покращити. Звичайно, що за умови, що це будуть справжні реформи, а не ті імітаційні, які поки що пропонує нам діючий уряд.

Чи може йтися в контексті україно-канадської співпраці про створення спільних підприємств?

— Не тільки теоретично. Я вже давно рекомендував нашим підприємцям, для тих, які хочуть виходити, наприклад, на європейський ринок чи на канадський, чи на американський, найпростіший шлях — це реєструвати спільне підприємство, можливо навіть з юрисдикцією не в Україні, і так буде найпростіше вийти на той ринок, на який хоче вийти той чи інший підприємець. Це стосується і Канади. Я думаю, що це буде рух в обох напрямках, і більше українських підприємців захочуть працювати на канадському ринку, і канадські виробники, як я вже говорив, повинні бути зацікавлені для роботи на українському ринку, а щодо секторів — звичайно, що найбільша увага, звичайно, на початку іде до тих секторів економіки, які завжди прибуткові, де мінімум ризиків, де економіка працює на постійному потоці грошей — це, перш за все, енергетика, це наш аграрний сектор, IT-сектор, який в Україні дуже розвинений порівняно. Я думаю, що в ці сектори якраз і підуть перші канадські інвестиції.

Створення спільних підприємств може стати перехідною ланкою до наступних, більш глибинних процесів?

— Звичайно, найкрупніший бізнес, він дуже рідко, скажімо так, побудований від однієї особи або від однієї компанії, це, як правило, партнерські стосунки, акціонерні товариства, спільні підприємства, тобто там, де об'єднуються капітали, об'єднуються технології і виходить конкурентоздатна компанія з конкурентоздатною продукцією. Так працює фактично весь найрозвиненіший бізнес у світі.

А для українського бізнесу що це означає? Чи не вийде так, що канадський бізнес витіснить вітчизняних підприємців?

— Це закони ринку, там працює принцип головний — це конкуренції, але в будь-якому випадку, якщо український піде на контакт, на створення спільних підприємств з канадським бізнесом, це, перш за все, доступ до високих технологій, більш розвинених, які, безумовно, на сьогодні є у канадських виробників, і це потенціал для розвитку, для росту, який так потрібен переважній більшості українських підприємств.

Які українські товари мають перспективу бути експортовані до Канади? В світі нас сприймають як сировинну державу…

— Це дійсно так, оскільки про це говорить і сама структура українського експорту, але взагалі до запровадження зони вільної торгівлі між Україною і Канадою у нас взаємна торгівля на рік складала, коливалась від 30 до максимум 70 мільйонів доларів на рік — це дуже невеличка сума як для таких держав. Я сподіваюсь, що якраз зона вільної торгівлі збільшить у декілька разів взаємний товарообіг, але який це буде товарообіг, якими товарами — тут уже повністю все залежить від ринкової кон'юнктури, які українські товари є конкурентні і потрібні на канадському ринку і навпаки — які канадські товари будуть конкурентні перш за все за ціною на українському ринку. Найпростіша форма співпраці, як я вже говорив, це спільні підприємства — так буде працювати найпростіше.

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К слову, независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач в эфире радиостанции Голос Столицы заявил: несмотря на то, что в Канаде есть потребитель украинского алкоголя, транспортировка его требует очень больших расходов. Соответственно, экспорт украинского алкоголя в Канаду не окупится.