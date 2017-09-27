Волошин: Украинцы не могут себе позволить обижаться на соседей

РИА Новости Украина

Похоже, новый украинский закон "Об образовании" окончательно рассорил Украину и Венгрию. Ранее Венгрия обратилась в ООН с требованием провести расследование, а венгерский министр захотел лично обсудить новый закон с главой Минобразования Лилией Гриневич.

На этот раз МИД Венгрии перешел в "наступление", решив блокировать сближение Украины с ЕС. Украинские власти считают это шантажом.

Читайте также: Море невидимых денег. Бюджет-2018, что внутри — опрос депутатов

По мнению политолога-международника Олега Волошина, "риторика украинских ура-патриотов в отношении иностранных государств до смешного идентична риторике вечно обижающихся на мир российских великодержавников".

Но это только если смотреть на риторику, добавляет он.

"На практике же Россия не клянчит деньги у МВФ, не просится в ЕС, не ищет у Польши или Румынии защиты от агрессивного мощного соседа, не кричит о "единении цивилизованного мира" вокруг нее и, тем более, не позволяет иностранным государствам строить на своей территории дороги, как делает Венгрия в нищем Закарпатье", — обращает внимание политолог.

Однако, по мнению Волошина, украинцы не могут себе позволить обижаться на соседей.

"Так что вопрос даже не в ошибочности обиды на весь мир, помноженной на националистическую спесь, а в том, что украинцы просто не могут себе ее позволить", — резюмирует он.