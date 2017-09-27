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    Точка зрения

    Волошин: Украинцы не могут себе позволить обижаться на соседей

    (обновлено: )15310
    Риторика ура-патриотов в отношении иностранных государств идентична риторике вечно обижающихся российских великодержавников, считает политолог-международник Олег Волошин. Но вопрос не в ошибочности обиды, отмечает он, а в том, что украинцы не могут себе ее позволить.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Похоже, новый украинский закон "Об образовании" окончательно рассорил Украину и Венгрию. Ранее Венгрия обратилась в ООН с требованием провести расследование, а венгерский министр захотел лично обсудить новый закон с главой Минобразования Лилией Гриневич

    На этот раз МИД Венгрии перешел в "наступление", решив блокировать сближение Украины с ЕС. Украинские власти считают это шантажом.

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    По мнению политолога-международника Олега Волошина, "риторика украинских ура-патриотов в отношении иностранных государств до смешного идентична риторике вечно обижающихся на мир российских великодержавников".

    Гривны
    Украинское фото
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    Но это только если смотреть на риторику, добавляет он.

    "На практике же Россия не клянчит деньги у МВФ, не просится в ЕС, не ищет у Польши или Румынии защиты от агрессивного мощного соседа, не кричит о "единении цивилизованного мира" вокруг нее и, тем более, не позволяет иностранным государствам строить на своей территории дороги, как делает Венгрия в нищем Закарпатье", — обращает внимание политолог.

    Однако, по мнению Волошина, украинцы не могут себе позволить обижаться на соседей.

    "Так что вопрос даже не в ошибочности обиды на весь мир, помноженной на националистическую спесь, а в том, что украинцы просто не могут себе ее позволить", — резюмирует он.

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