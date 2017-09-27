В Госдуме предложили давать студентам из Украины гражданство России

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов в связи с новым украинским законом об образовании предложил давать российское гражданство студентам из Украины, поступившим на обучение в России.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В среду Госдума приняла заявление о недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках. Депутаты отметили, что подписанный Порошенко закон "Об образовании" станет "актом этноцида русского народа на Украине".

"Выражать государственную позицию через принятие заявлений Государственной Думы – это правильно, но мы занимаемся этим уже более трех лет, пора уже осуществлять конкретные действия. Предоставление российского гражданства поступающим в отечественные вузы и ссузы украинцам должно происходить вкупе с организацией бесплатного дистанционного обучения с использованием современных интернет-технологий для всех людей, говорящих на русском языке", — сказал журналистам Нилов.

Кроме того, парламентарий предлагает предусмотреть финансирование и на трансляцию учебных телевизионных программ через специальный спутниковый канал для тех, кто говорит на русском языке и проживает за рубежом. По мнению Нилова, для этого необходимо ввести новую строку в бюджете.

Депутат также подчеркнул важность увеличения финансирования русских центров за границей.