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    Россия

    В Госдуме предложили давать студентам из Украины гражданство России

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    Реформа образования: необратимые последствия (117)

    (обновлено: )11730
    Российский парламентарий предлагает предусмотреть финансирование на трансляцию учебных телевизионных программ через специальный спутниковый канал для тех, кто говорит на русском языке и проживает за рубежом.
    Девушки на торжественном вручении паспортов молодым гражданам Российской Федерации. Архивное фото
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    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов в связи с новым украинским законом об образовании предложил давать российское гражданство студентам из Украины, поступившим на обучение в России.

    В понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В среду Госдума приняла заявление о недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках. Депутаты отметили, что подписанный Порошенко закон "Об образовании" станет "актом этноцида русского народа на Украине".

    Школа
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    Закон об образовании: дипломатические войны неизбежны

    "Выражать государственную позицию через принятие заявлений Государственной Думы – это правильно, но мы занимаемся этим уже более трех лет, пора уже осуществлять конкретные действия. Предоставление российского гражданства поступающим в отечественные вузы и ссузы украинцам должно происходить вкупе с организацией бесплатного дистанционного обучения с использованием современных интернет-технологий для всех людей, говорящих на русском языке", — сказал журналистам Нилов.

    Кроме того, парламентарий предлагает предусмотреть финансирование и на трансляцию учебных телевизионных программ через специальный спутниковый канал для тех, кто говорит на русском языке и проживает за рубежом. По мнению Нилова, для этого необходимо ввести новую строку в бюджете.

    Депутат также подчеркнул важность увеличения финансирования русских центров за границей.

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