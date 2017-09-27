В Крыму отдохнули около 700 тысяч украинцев

КИЕВ, 27 сен – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Туристический поток из Украины в Крым с начала года составил около 700 тысяч человек, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"Не случайно в этом году еще больше к нам украинских туристов приехало, порядка 700 тысяч человек. К миллиону уже дело движется. Туристы видят, что в Крыму прекрасно отдыхать, абсолютно все спокойно", — сказал Мурадов журналистам во время видеомоста Москва — Симферополь.

По его словам, люди убеждаются, что Крым живет обычной жизнью. "Попытки создать монстра некого из нашей республики никогда не пройдут, потому что слишком много людей в Крым приезжают и видят, что там происходит", — подчеркнул Мурадов.

Согласно данным министерства курортов и туризма республики, за восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнули более 4 миллионов туристов.

Ранее крымские власти заявили, что пик курортного сезона на полуострове прошел успешно, без серьезных происшествий. Сейчас в Крыму наступил бархатный сезон.