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    Общество

    В Крыму отдохнули около 700 тысяч украинцев

    (обновлено: )260123
    Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил, что "попытки создать монстра некого из нашей республики никогда не пройдут". При этом число украинских туристов, по его словам, растет.
    Отдыхающие на пляже в Евпатории
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 сен – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Туристический поток из Украины в Крым с начала года составил около 700 тысяч человек, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

    Фильм Крым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Не случайно в этом году еще больше к нам украинских туристов приехало, порядка 700 тысяч человек. К миллиону уже дело движется. Туристы видят, что в Крыму прекрасно отдыхать, абсолютно все спокойно", — сказал Мурадов журналистам во время видеомоста Москва — Симферополь.

    По его словам, люди убеждаются, что Крым живет обычной жизнью. "Попытки создать монстра некого из нашей республики никогда не пройдут, потому что слишком много людей в Крым приезжают и видят, что там происходит", — подчеркнул Мурадов.

    Согласно данным министерства курортов и туризма республики, за восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнули более 4 миллионов туристов.

    Ранее крымские власти заявили, что пик курортного сезона на полуострове прошел успешно, без серьезных происшествий. Сейчас в Крыму наступил бархатный сезон.

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