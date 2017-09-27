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    Культура

    Украинская поп-звезда взорвала сеть откровенными снимками

    (обновлено: )122403
    Настя Каменских поделилась в социальной сети новыми фотографиями, на которых она запечатлена в купальнике. Одни интернет-пользователи похвалили ее, другие, наоборот, раскритиковали.
    Настя Каменских
    Настя Каменских/Instagram

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина.  Украинская певица, участница дуэта "Потап и Настя" Настя Каменских выложила откровенные снимки на своей странице в Instagram.

    На фотографиях она запечатлена в купальнике.

    Мнения интернет-пользователей разделились: одни похвалили артистку за красивую фигуру, другие — обрушились с критикой, призывая "не перебарщивать".

    Настя Каменских/Instagram
    Настя Каменских

    "Я думаю, такое лишнее… Хотя все красиво… Но зачем. Точно перебор", — пишет ortynskaya.

    Настя Каменских/Instagram
    Настя Каменских

    "Я надеялась, что Настя скромнее, а она, как все", — отмечает valentina_horolskaya.

    "Классная и симпатичная она в купальнике", — комментирует koliachechel9625.

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    Ранее известная российская супермодель Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, примерила новый образ — на своей странице в Instagram она выложила фотографию, на которой запечатлена полуобнаженной и в водолазной маске.

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