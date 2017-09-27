Украинская поп-звезда взорвала сеть откровенными снимками

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Украинская певица, участница дуэта "Потап и Настя" Настя Каменских выложила откровенные снимки на своей странице в Instagram.

На фотографиях она запечатлена в купальнике.

Мнения интернет-пользователей разделились: одни похвалили артистку за красивую фигуру, другие — обрушились с критикой, призывая "не перебарщивать".

Настя Каменских/Instagram Настя Каменских

"Я думаю, такое лишнее… Хотя все красиво… Но зачем. Точно перебор", — пишет ortynskaya.

Настя Каменских/Instagram Настя Каменских

"Я надеялась, что Настя скромнее, а она, как все", — отмечает valentina_horolskaya.

"Классная и симпатичная она в купальнике", — комментирует koliachechel9625.

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