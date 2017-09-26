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    Точка зрения

    Лукаш о "варягах" и преступной политике Украины

    Тема:

    Польский эксперимент: отставка Бальчуна (39)

    (обновлено: )36081
    Зарабатывать сотни тысяч в месяц, прогулять половину рабочих дней, принести убытки государству и спокойно убраться восвояси: Остап Бендер тихо кусает локти от зависти к Бальчуну, считает юрист Елена Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Бывший глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун считает успешной свою работу во главе украинской компании. Об этом он заявил в интервью польскому изданию Wiadomosci Onet.

    Пассажирский поезд. Архивное фото
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
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    "С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке в Украину, могу сказать, что наибольший успех в том, что я выжил и вернулся. Если серьезно, я уверен, что наиболее успешным результатом стала стабилизация компании", – рассказал Бальчун.

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    "Помните этого варяга, который разрывался между концертами в Польше и бесплодной реформой железной дороги в Украине? Как не помнить — ещё один из ряда "яресько-квитавшвили-абромавичусов" и прочих дорогих для бюджета заробитчан. Прочла, что безвременно покинувший нас бывший президент Украинской железной дороги Бальчун, считает наибольшим своим успехом, что "выжил и вернулся целым и невредимым". Как я его понимаю. Молодец. Любимец фортуны", – иронизирует Лукаш.

    По ее словам, "зарабатывать сотни тысяч в месяц, прогулять половину рабочих дней, принести убытки государству и спокойно убраться восвояси. Без шуму и пыли. Остап Бендер тихо кусает локти от зависти".

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    "Но дело же не в этом искателе приключений. Вопрос в другом: сколько ещё будут издеваться над государством и унижать страну и людей? Это сейчас министр инфраструктуры подсчитывает убытки и на всех углах поносит сделавшего всем ручкой Бальчуна. Он улыбается и машет. А год назад министр в эфирах тельняшку рвал, защищая безумные гонорары своих и понаехавших топ-менеджеров: "Мы уже имели "дешевых“ условно чиновников, которые почему-то очень дорого обходились государству. Мы хотим эту ситуацию нормализовать", – напомнила юрист.

    Войцех Бальчун
    УНИАН
    Голубой вагон бежит... Бальчун и "Укрзализныця"

    Она уверена: сразу же было ясно, что массовый наплыв "варягов – заробитчан" не принесет никакой пользы. 

    "На посошок имеют убытки и скандалы. И суровым кулаком растирают слезу и соплю. Не вижу, чтобы хоть один из отчаливших отчитался или итоги его работы стали предметом расследования и наказания. Не слышу, чтобы кто-то из крикунов, агитировавших за ущербную идею приглашать варягов, готов извиниться и возместить убытки. Они продолжают эту преступную практику", – сообщила эксперт.

    На очереди, продолжает Лукаш, медицинская "реформа" и назначение министром очередной иностранной специалистки: "народ её уже прозвал Доктор Смерть".

    "Всем приготовиться", – подытожила юрист.

    Скриншот с сайта Facebook

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