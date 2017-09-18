Омелян о Бальчуне: просто сбежал из Украины

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что экс-глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун изначально неправильно построил свои работу в Украине.

"Вместо того чтобы делать реформу, профессионально работать и никого не слушать, он с самого начала пошел договариваться. Его ловили то в одной партии, то в другой, то у одного политического босса, то у другого. Это неправильный подход. Пример Укрпочты. Назначен Смелянский (глава компании Игорь Смелянский. — Ред.). Мы встречаемся раз в неделю, он меня информирует о том, что они сделали и что планируют. Все. Я не вмешиваюсь", — рассказала Омелян в интервью Лига.Бизнес.

По словам министра, Бальчун не имел стержня, чтобы четко и прямо идти вперед.

"Он понабирал непонятных людей от разных советчиков. В итоге эти люди были сконцентрированы не на развитии компании, а на ее ограблении. Имеем результат: аресты, доказанные факты в рамках уголовных расследований о воровстве в УЗ. Будет ли отчет Балчуна о результатах работы? Вероятность при этом правительстве нулевая. Реально он сбежал из страны", — резюмировал Бальчун.

Напомним, в августе гава "Укрзализныци" Войцех Балчун написал заявление об отставке. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства. Он подчеркнул, что Балчун принял решение совершенно самостоятельно, а причиной отставки являются личные обстоятельства. Также Гройсман считает, что за время его работы "в достаточно тяжелых условиях" в "Укрзализныце" произошли и положительные изменения.