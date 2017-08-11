Волошин: опыт приглашения "варягов" в Украину провалился

РИА Новости Украина

Глава правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун в среду, 9 августа, подал в отставку. Также стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" станет первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета УЗ Евгений Кравцов. А Кабмин объявит конкурс на поиск нового топ-менеджера предприятия.

Кажется, опыт приглашения варягов на управленческие позиции в Украине окончательно признан провальным, отметил на своей странице в Facebook политолог-международник Олег Волошин.

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"И никто ведь из крикунов, приветствовавших эту изначально ущербную и глупейшую идею, не покается и не извинится. Как не извиняются за многие иллюзий последних трёх лет от Савченко до сами знаете кого", – сообщил эксперт.

Он также добавил: радует, что и "2 года назад хватало критиков идеи приглашать всех этих "биронов" в лице яресько-балчунов".

"Приятно быть среди них и оказаться совершенно правым", – подытожил Волошин.

Ранее РИА Новости Украина писало, что в борьбе за активы "Укрзализныци" люди из БПП нашли достойных противников в виде "заклятых друзей" из "Народного фронта", которые контролируют значительную часть силового блока государства.

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"Наиболее острое противостояние развернулось за бизнес-потоки "Укрзализныци". Компания является крупнейшим грузовым перевозчиком в стране, поскольку 85% всех грузов транспортируются по железной дороге. Составы "УЗ" ежедневно перевозят 1,2 млн тонн грузов. Несмотря на то, что после Майдана объемы перевозок сократились на 30%, эта отрасль остается наиболее перспективной для коррупционного бизнеса", – говорится в материале.