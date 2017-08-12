Бортник: уход Бальчуна – щелчок по носу Гройсману от Порошенко

РИА Новости Украина

Глава правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун в среду, 9 августа, подал в отставку. Также стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" станет первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета УЗ Евгений Кравцов. А Кабмин объявит конкурс на поиск нового топ-менеджера предприятия.

Отставку Бальчуна на своей странице в Facebook проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его мнению, отставке не стоит ни радоваться, ни горевать, "хотя можно немного позавидовать (как минимум 7 млн грн. Бальчун с Украины поимел)".

"Отставка Бальчуна – это только одно из проявлений большой игры между Президентом и Премьером, БПП и НФ, властью и НАБУ. Раньше жертвами "схватки бульдогов под ковром" уже стали Глава ДФС Насиров, Министр агрополитики Кутовой, Глава Фонда госимущества депутаты ВРУ, на очереди – Министр инфраструктуры Омелян, Министр финансов Данылюк, Глава НБУ, ещё ящик депутатов и чиновников", – отметил Бортник.

"Бальчун раздора": так сегодня шутят за кулисами этой пьесы, второй акт которой Гройсман пока проиграл, подчеркнул эксперт.

"Увольнение Бальчуна, которого Премьер поддерживал в конфликте с Омеляном, возврат УЗ в подчинение Мининфраструктуры решением Окружного административного суда Киева, назначение на место Бальчуна зама Омеляна (пусть и номинального) – это щелчок по носу от Президента Гройсману. Вероятно, что "чай" на Банковой вчера (9 августа – Ред.) подавали в знаменитых подстаканниках", – сообщил политолог.

Конфликт вокруг УЗ имеет две плоскости: 1. Тактическая – контроль над финансовыми потоками УЗ через фигуру "своего" директора; 2. Стратегическая – за право скрытой приватизации активов УЗ под видом корпоратизации, обрисовал ситуацию эксперт.

"А причина размолвки проста — рост рейтинга Гройсмана, его попытки перетянуть на себя пиар-социальное одеяло – повышение минималки и пенсий, попытка дистанцироваться от тарифов, пиар на дорогах и т. д. А ведь кандидат от власти на 2019-й год должен быть один! Порошенко уже давно видит конкурента в Гройсмане, а окружение Президента – врага в борьбе за место "младшего партнера" ПАПы", – заявил Бортник.

Гройсман поддержал в свое время Бальчуна, надеясь, что этот человек не из системы, придя в УЗ будет ориентироваться на премьера, а не на других игроков; сможет стабилизировать работу компании, подчеркнул политолог.

“Ведь после Кирпы УЗ всегда была коррумпирована. Госкомпания защищала не свои интересы, а интересы промышленников, то есть, частного бизнеса. Например, занижала тарифы себе в ущерб, но в интересах частного бизнеса. Бывали периоды, когда УЗ фактически руководили люди, приближенные к большим олигархам”, – напомнил эксперт.

Так, в 2015 году, продолжил он, “когда был конкурс на должность главы УЗ, с привлечением аудиторов, в том числе Deloitte, тремя финалистами стали: Дина Немирович — финансовый директор, директор по стратегии компании "Фармак", Евгений Ромащин — генеральный директор Corum Group, Даниэл Валк — генеральный директор North American Interpipe. При том, что Corum Group — подразделение СКМ Ахметова, а North American Interpipe — подразделение "Интерпайп" Пинчука”.

"По сути, УЗ всегда работала себе в миллиардные убытки, но на радость олигархам. Бальчун впервые вывел компанию на прибыль и отчитался об этом. Поэтому Бальчун нажил себе много врагов", – сообщил Бортник.

Причем, добавил он, тот же министр инфраструктуры Омелян, который сначала лоббировал назначение Бальчуна, думая, что сможет управлять им, вскоре стал его непримиримым противником, поскольку близкие к Омеляну структуры потеряли влияние на УЗ.

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"Гройсман попытается отыграться. И следом за Балчуном вероятно уйдет и министр инфраструктуры Омелян. Об этом я говорил ещё в начале лета. Ситуация для увольнения благоприятная. За Омеляном сейчас никто не стоит, отношения с “Народным фронтом” у него не очень, с Президентом — тоже охладились из-за непомерных амбиций министра. Омелян в основном занимается самопиаром и политикой, а не управлением системой транспорта и инфраструктуры. Кроме того, его обвиняют коррупции (от одесских буксиров до креплений для УЗ)", – заявил политолог.

Facebook Руслана Бортника Комментарий Руслана Бортника об отставке Войцеха Бальчуна

В целом, по его мнению, транспортной отрасли необходима срочная перезагрузка, "ведь Украина буквально на глазах из транспортного моста между востоком и западом превратилась в "тупик".

"Ключевые транспортные поток обтекают нашу страну через территорию Беларуси и других соседей. Отечественная инфраструктура застаревает и деградирует опережающими темпами. А ключевую компанию отрасли – "УЗ" (5% ВВП, десятки миллиардов гривен ежегодного оборота) лихорадит в бесконечном противостоянии между "реформаторами коррупции", – подытожил Руслан Бортник.

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