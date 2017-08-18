Спиридонов: пока политики на морях, их свита "рубит бабло"

РИА Новости Украина

Время – сезон отпусков и каникул: пока политические лидеры в отпусках, их свита активно зарабатывает на стройках, отмечает на своей странице в Facebook политический эксперт Николай Спиридонов.

По его словам, во время политического затишья, "представители ряда политических сил зарабатывают на деятельности, связанной со строительством. Сегодня основным занятием политиков является блокирование объектов строительства".

"Пока лидеры политических сил на отдыхают на морях, их помощники активно пытаются заработать в прямом смысле этого слова. Зачастую хорошим источником дохода являются строительные объекты, где часть громады "за" стройку, вторая – против", – сообщил эксперт.

Политики, продолжает он, не ставят перед собой задачу решить проблему: "наоборот, основной заработок приносит создание проблемы вокруг строящегося объекта".

"Типичный пример блокирования стройки за деньги — объект в Голосеевском районе Киева. На Потехина строят жилье, часть которого передадут АТОшникам. Но в данном случае абсолютно не важно, для кого строится жилье. Совсем наоборот, это только придает интриги", – подчеркнул политолог.

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Арсенал методов очень прост, добавил Спиридонов: "нагнетаются титушки, молодежь, бабушки, ставятся палатки с псевдопротестующими, останавливается техника, ломаются ограждения — внимание СМИ обеспечено".

Facebook Николая Спиридонова Комментарий Николая Спиридонова

"Главное в том, что при достижении точки накала – застройщику делают предложение – "круглая сумма" и протестная активность будет ликвидирована. Вот и все. К моменту приезда босса из отпуска его свита при плюсах — боролась с застройщиками, помогали местным активистам, ну и денег заработали", – подытожил политический эксперт.